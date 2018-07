Batom líquido de longa duração

A Revlon acaba de lançar o ColorStay Ultimate Liquid Lipstick, o primeiro batom líquido de alta fixação e longa duração do mercado. Ele dispensa retoques mesmo ápós as refeições e dura até 12 horas.

O diferencial deste produto é que, até hoje, conseguir essa resistência às refeições só era possível com alguns truques ou aplicações de dois ou mais produtos para garantir a fixação do batom. Com o ColorStay Ultimate Liquid Lipstick basta aplicar uma única camada e esperar secar. Para removê-lo, basta utilizar um demaquilante à base de óleo.

Preço médio: R$ 45

SAC Revlon: 0800 7733450