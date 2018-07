Beleza para eles, mas sem frescura

Marcela Rodrigues Silva Por mais que o assunto esteja batido, é sempre um tabu entre eles. Beleza para homens? Só se for sem frescura, dizem alguns. Uma pesquisa realizada em São Paulo pela Associação Brasileira de Embalagem (Abre), em novembro de 2009, revelou que a praticidade é o que os homens priorizam na hora de comprar um produto de beleza. Pois bem, seguindo as pistas do que eles desejam, a a Revista JT publicou, no último domingo, 8, uma reportagem especial para que este público possa se embelezar sem sair dos limites. Com a consultoria de um time de especialistas, indicamos 10 rituais básicos -e necessários – de beleza , que devem estar presentes na vida de qualquer homem, mesmo os menos vaidosos. Abaixo, vocÊ pode ver algumas dessas dicas. Antes, os machões de plantão podem se inspirar no modelo Tadeu Lopes, 27 anos, que se rendeu à pinça de um especialista e ficou com o olhar mais aberto e bonito após limpar as sobrancelhas. “Minha namorada se surpreendeu e adorou o resultado”, conta ele.

As dicas:

Sobrancelhas: O semblante masculino, muitas vezes, parece estar “pesado”. “Essa aparência pode ser completamente modificada com a limpeza da sobrancelhas, que vai rejuvenescer e dar um aspecto de rosto mais limpo“, assegura o designer de sobrancelhas Marcos Moreno, do Maison Payot. O especialista diz que a sobrancelha do homem é ainda mais difícil de fazer que a da mulher. “É que o objetivo é deixar natural, de forma que ninguém perceba que foi feita”, explica. Por isso, Moreno recomenda que, na primeira vez, ninguém se arrisque a pinçá-la em casa.”A prática pode resultar em falhas irreversíveis”, alerta.

Barba perfeita : A lâmina é a melhor opção, diz a dermatologista Carla Vidal. Se o homem quiser se livrar dos pelos de umavez por todas, ela aconselha o tratamentos a laser. A depilação com cera agride a pele. Se não for possível passar uma loção para diminuir o atrito da lâmina com a pele, faça durante ou após o banho, pois o vapor dilata os poros, diminuindo o risco de cortes, ensina Luciano Alves, cabeleireiro masculino do Studio W Iguatemi. Comece do maxilar para cima e no sentido do crescimento do pelo. “Para evitar pelos encravados, o especialista orienta a esfoliar a pele duas ou três vezes por semana. Ao final, um bom após-barba, com propriedades calmantes e hidratantes, vai deixara pele com aspecto saudável, macio e bonito”, conclui.

Pele do corpo: Ter um bom hidratante para áreas secas como cotovelos e joelhos não é frescura, mas essencial. “Os homens colocam mais peso nos cotovelos ao apoiá-los sobre a mesa. O aspecto é horrível”, diz a dermatologista Carla Vidal. Para ela, a hidratação nesse caso é fundamental. E a dica vale para pés e outras áreas que apresentem ressecamento. Em momentos de exposição solar, em praias ou durante a prática de esportes, também é preciso lançar mão de um protetor solar.

Pele do rosto: O primeiro cuidado é lavar bem, mas abandone os sabonetes comuns. “A pele do homem, devido aos hormônios masculinos, pode ficar mais oleosa e, por isso, deve ser lavada com produtos específicos. O sabonete para lavagem do corpo pode ressecá-la”, explica a dermatologista Carla Vidal. Hidratar também faz parte. E, ainda que a pele masculina pareça mais resistente que a da mulher, também precisa de cuidados. O protetor solar é importante para evitar doenças, manchas e rugas precoces. Para os que querem retardar o envelhecimento, o mercado também oferece produtos específicos para eles. Geralmente práticos e com mais de uma função.