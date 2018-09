Bierfest no Pão de Açúcar

A rede Pão de Açúcar promove sua primeira Feira de Cervejas, a Bierfest, na loja do Real Parque. Com mais de cem opções de cervejas nacionais e importadas, além da exposição de queijos especiais, o evento começou na última sexta-feira, 15, e vai até 31 de outubro num espaço de 216 m² montado no estacionamento do supermercado.

A feira contará com a participação de importadoras e distribuidoras de bebidas, além de fabricantes. Marcas como AmBev, Petrópolis, Schincariol, Kaiser e Heineken estarão presentes. No total, a feira terá 12 estandes, e oferecerá descontos de até 40% nos produtos.

Na programação da feira estão palestras diárias com os maiores mestres cervejeiros do Brasil, que darão dicas de consumo, harmonização, entre outras informações para o consumidor que quer saber mais sobre o universo de cervejas premium.

SERVIÇO – PÃO DE AÇÚCAR REAL PARQUE

Marginal Pinheiros, 13.000, fone 3758-1384

De 15 a 31 de outubro, das 10h às 22h

Entrada franca