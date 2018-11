Bolsas para o verão

Com o verão chegando, foi dada a largada para as estampas e cores. Para quem optou pela praia como destino, uma ótima opção são a bolsas da Built, marca americana trazida para o Brasil com exclusividade pela gaúcha Asys.

Queridinhas na Europa e EUA, elas são desenvolvidas em neoprene, o mesmo material das roupas de surfistas, e tem a cara do verão. São vários tamanhos, estampas e cores exclusivas para todos os tipos de mulheres e para combinar com a roupa do dia. Além de lindas, são muito práticas: para lavar, basta colocar na máquina e pronto.

