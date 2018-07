Boomerang leva ao Teen Choice Awards 2011

No mês que vem, o canal Boomerang transmite a premiação adolescente Teen Choice Awards 2011, em Los Angeles (EUA). O evento da Fox premia o cinema, a música, a TV e até a internet. Daí a indicação de Rebecca Black (foto) na categoria Estrela da Internet e sua participação no dia da premiação. Ela estará ao lado de Justin Bieber, Will.I.Am (do Black Eyed Peas), Avril Lavigne, Taylor Lautner e o elenco de Glee. Para participar, inscreva-se pelo teenchoice.boomerangla.com até sexta, 29.

Se você não conhece os viralizados vídeos da cantora teen Rebecca Black, aqui vai:

http://youtu.be/tbZqE1RdC4Y