Brigadeiros para os pequenos

Aproveite o mês das crianças para preparar o doce que elas mais gostam. Confira, abaixo, duas receitas da guloseima:

BRIGADEIRO DE PISTACHE DO JORDÃO BAR

Tempo de preparo: 15 minutos

Ingredientes

1 lata de leite condensado

1 colher de sopa de margarina sem sal

3 colheres de sopa de pistache dessalgado

7 unidades de gotas de corante verde-limão

Modo de Preparo

Coloque numa panela funda o leite condensado e a margarina. Deixe em fogo (médio) e mexa com uma colher de pau sem parar, até engrossar. Deixe no fogo até você conseguir ver o fundo da panela quando estiver mexendo.

Coloque o pistache e o corante por último. Desligue, deixe esfriar e sirva.

Serviço: Jordão Bar – Rua Apucarana, 1.452, Tatuapé, fone 2671-0670. Funcionamento: de domingo a quarta, das 17h30 à 0h; quintas e sextas, das 17h30 à 1h; sábados, das 12h à 1h

BRIGADEIRO NESTLÉ

Receita do site www.nestle.com.br

Rendimento: 40 brigadeiros

Tempo de preparo: 30 minutos

Ingredientes

1 lata de Leite Moça tradicional

3 colheres de sopa de chocolate em pó Dois Frades

1 colher de sopa de manteiga

1 xícara de chá de chocolate granulado

Manteiga para untar

Modo de Preparo

Em uma panela, coloque o leite condensado, o chocolate em pó e a manteiga[SAIBA MAIS]. Misture bem e leve ao fogo baixo, mexendo sempre até desprender do fundo da panela (cerca de 10 minutos). Retire do fogo, passe para um prato untado com manteiga[SAIBA MAIS] e deixe esfriar. Enrole em bolinhas e passe pelo chocolate granulado. Coloque em forminhas de papel.

Dica

Recheie o brigadeiro com cerejas. Usando um vidro de cerejas (50g), abra porções da massa na palma da mão, coloque meia cereja no meio e enrole. Passe pelo chocolate granulado e coloque em forminhas de papel.

SERVIÇO DAS RECEITAS PUBLICADAS NA REVISTA JT

1) Brigadeiro tradicional, da doceira Juliana Motter, da Maria Brigadeiro

Maria Brigadeiro – Rua Capote Valente, 68, Pinheiro, fone 3085-3687. Funcionamento: Segunda a sábado, das 9h às 19h; domingos e feriados, das 11h às 18h.

2) Empada de brigadeiro (Linha Sonho de Criança), do Rancho da Empada

Rua Sena Madureira, 557, fone 5904-7650. Funcionamento: Segunda a sábado das 10h à 0h e domingo das 15h30 às 23h

3)Brigadeiro de Capuccino, da Padaria Mundo dos Pães – Benjamin Abrahão

Jardins: Rua José Maria Lisboa, 1.397, 3061-4004. Funcionamento: de segunda a domingo, das 6h às 20h30.

Higienópolis: Rua Maranhão, 220, fone 3258-1855. Funcionamento: de segunda-feira a domingo, das 6h às 20h30.

4) Brigadeiro de Earl Grey, da chef Cristina Makibuchi, de A Loja do Chá Tee Gschwendner

A Loja do Chá Tee Gschwendner fica no 3º piso do Shopping Iguatemi (Av. Brigadeiro Faria Lima, 2.232, Jardim Paulista, fone 3816-5359)