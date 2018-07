Camila Klein inaugura nova loja

A designer de acessórios de luxo Camila Klein, vai inaugurar mais uma loja. O espaço faz parte do novo Shopping Iguatemi Alphaville, que abre suas portas no dia 28 de abril.

Com projeto intimista e sofisticado, concebido pela própria Camila e assinado pelo arquiteto Walter Oliveira, a decoração mistura elementos extremamente requintados como madeira e espelhos bisotados.

Com mais de dez anos no mercado, a design de apenas 33 anos tem planos audaciosos para a expansão de sua marca, e tem como principal objetivo ser um dos nomes mais reconhecidos do mercado de acessórios.

Atualmente a marca possui 200 pontos de vendas ativos pelo Brasil. Já no exterior são 20 pontos de comercialização, além disso, a design ainda vende seus acessórios com exclusividade para pequenas lojas multimarcas de varejo.

Camila mantém uma bela parceria com a Swarovski, e usa vários cristais Swarovski Elements em suas peças. Hoje ela detém o titulo de única brasileira convidada pela Swarovski para levar suas peças as lojas Crystallized de Nova York, Shangai, Londres, Wattens e Viena.

CAMILA KLEIN

Local: Shopping Iguatemi Alphaville

Data: 28/04/2011

Tel: (11) 4209-1883

www.camilakelin.com.br