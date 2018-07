Campanha adverte: "Sedentarismo faz mal à saúde"

Se você é sedentário ou conhece algum, anote na aagenda: Entre os dias 01 de setembro a 04 de dezembro a rede de academias Bio Ritmo promove a Campanha “Sedentarismo é Dose – Exercite-se”. A ideia é imunizar os sedentários de plantão.

Para incentivar os hábitos saudáveis por meio da atividade física, a academia oferece uma extensa programação de aulas gratuitas nas suas 21 unidades em São Paulo. São mais de 30 atividades que vão desde Pilates, dança e alongamento até circuito de corrida.

A campanha é reforçada aos sábados com o Tour de Bio, um circuito de bike indoor inspirado em uma das maiores competições ciclísticas do mundo, a Tour de France. “Sem contra indicação, mesmo quem nunca fez uma aula de bike consegue acompanhar a aula, pois o objetivo não é o alto desempenho, mas sim aproveitar os movimentos básicos do ciclismo para gerar condicionamento físico e gastar calorias”, detalha Saturno de Souza, diretor técnico da Bio Ritmo, acrescentando que “a aula é uma ótima injeção de ânimo e disposição aos sedentários”, conclui.

Para participar basta entrar no site www.bioritmo.com.br, escolher a unidade que deseja freqüentar por uma semana e imprimir o Free Pass.

Campanha de Vacinação “Sedentarismo é Dose – Exercite-se!”

Quando: de 01 de setembro a 04 de dezembro

Local: 21 unidades da Bio Ritmo

Para participar: www.bioritmo.com.br