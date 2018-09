Cardápio da Festa do Sol

“Inty Raymi, ou Festa do Sol no dialeto Quechua, celebra as boas colheitas dos meses anteriores e em 24 de junho tem seu momento maior em Cuzco, onde turistas do mundo todo prestigiam esta antiga celebração dos Incas”, comenta Marisa Furtado, proprietária do Madame Aubergine, onde acontece aula temática comandada pelo chef peruano Henry Cáceres. Para a aula, pratos tradicionais peruanos com milho, carré de cordeiro e lucuma, entre outros.

Segundo o chef Henry será uma oportunidade para quem quiser ir além dos ceviches e provar mais iguarias peruanas.

Serviço:

Data: 24/6 – 5af. – Menu especial peruano da Festa do Sol – Chef Henry Cáceres

Cardápio:

Entrada: Anticuchos de file acompanhados de causa crocante

Principal: Rissoto de batata seca com malaya de carré de cordeiro e salada criolla de hortelã

Sobremesa: Bananas baby flambadas com rum e uva passa guarnecidas de sorvete de lucuma

Preço: R$ 128

12 vagas

Madame Aubergine Atelier Escola de Cozinha

R. Carla, 25 Itaim Bibi Tel.: 3168-7389

www.madameaubergine.com.br

e-mail: contato@madameaubergine.com.br