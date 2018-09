Cardápio especial celebra centenário de Kurosawa

A filial brasileira do restaurante Rangetsu of Tokyo preparou um cardápio especial, assinado pelo renomado chef Shin Koike, para celebrar o centenário do nascimento do cineasta japonês Akira Kurosawa (1910-1998). A promoção começou nesta segunda-feira, 25, e vai até 27 de novembro.

“Um dos ingredientes preferidos do cineasta era o kurogue buta (carne de porco negro)”, explica o chef . Entre as opções estão o medalhão de porco negro enrolado com bacon (R$ 20) e o curry rice com milanesa de porco negro (R$ 30). O principal destaque é o course completo (R$ 90 por pessoa), batizado de “Ran”, em homenagem a um dos seus mais importantes filmes de época, que inclui couvert (três tipos), zensai (entrada do dia), otsukuri (sashimi), prato principal (shabu shabu de porco negro), uma porção de macarrão lámen especial e sobremesa.

Outros eventos na cidade comemoram a data. A Mostra Internacional de Cinema, cujo cartaz oficial traz um desenho de Kurosawa, vai exibir uma cópia restaurada do clássico Rashomon; o Instituto Tomie Ohtake recebe uma exposição com os desenhos criados pelo mestre japonês; a editora Cosac Naify publica “À Espera do Tempo – Filmando com Akira Kurosawa” livro da diretora, assistente e produtora do cineasta, Teruyo Nogami, que vem especialmente ao Brasil para a mostra, a exposição e o lançamento.

A matriz do Rangetsu of Tokyo está instalada há mais de seis décadas no elegante bairro de Guinza, em Tóquio , um dos metros quadrados mais caros do mundo. A filial paulistana tem 10 anos e acaba de ter reformado o seu jardim japonês.

Serviço – Restaurante Rangetsu of Tokyo – Avenida Rebouças, 1.394, Pinheiros, fone: 3085-6915. Funcionamento: Segunda a sexta, das 12h às 14h30 e 18h30 às 23h; sábado, das 18h30 às 23h. Cardápio Especial Akira Kurosawa: de 25 de outubro a 27 de novembro.