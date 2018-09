Carnaval contra o câncer de mama

A Hering juntou o carnaval de Salvador com solidariedade e está apoiando um bloco que promete ser hit de animação e comprometimento social. Depois de todos os dias de curtição, foi na quarta-feira de cinzas que a Hering arrasou junto com o multi artista Carlinhos Brown, fechando o carnaval com chave de ouro.

O artista promoveu no último dia de carnaval o bloco mais democrático da capital baiana. O “Arrastão do Carlinhos Brown” é conhecido por juntar ritmistas da Timbalada e do Olodum e muitos artistas convidados. É um bloco aberto, e não existe abadá para separar os foliões.

Carlinhos Brown desenhou uma camiseta em parceria com a Hering que vestiu os 200 ritmistas do bloco do arrastão. Essa camiseta é mais uma edição especial para a campanha O Câncer de Mama no Alvo da Moda, que está sendo vendida nas lojas e webstore da Hering, e terá parte do valor doado para o IBCC.

