Casa do Saber: carnaval sem folia

Para quem vai ficar em São Paulo no Carnaval, não vai desfilar na avenida e está feliz com isso, a Casa do Saber possui programações brilhantes, porém sem glitter nem batuque. Confira:

CURSOS NO CARNAVAL

RELIGIÕES COMPARADAS

Professor: Leandro Karnal

Dias: sábado e segunda-feira, das 11h às 16h

Encontros: 5/3 e 7/3

Preço: R$ 210 na inscrição + 1 parcela de R$ 210

O curso é uma apresentação de religiões como o Cristianismo, o Judaísmo, o Islamismo e o Budismo de forma comparada. O método, que foi criado no século 19, visa, através de conceitos comuns como Deus, alma e inferno, entre outros, estabelecer semelhanças e diferenças entre religiões vizinhas.

Encontros:

1. A origem das religiões comparadas. A fenomenologia e o “homem religioso” universal. Religião como conceito e como prática. Limites e possibilidades da comparação – 5/3, das 11h às 13h

2. Os monoteísmos e a comparação: Deus, alma, textos sagrados, salvação e conversão no Judaísmo, Islamismo e Cristianismo – 5/3, das 14h às 16h

3. As religiões com matrizes diferentes e as comparações: Budismo e Cristianismo – 7/3, das 11h às 13h

4. Exercício comparativo – a oração nas religiões – 7/3, das 14h às 16h

Leandro Karnal é doutor em História Social pela USP.

ESCRITA CRIATIVA

Professora: Noemi Jaffe

Dia: sábado, das 14h às 18h

Encontro: 5/3

Preço: R$ 210 na inscrição

A escrita criativa envolve alguns segredos profissionais e a confiança progressiva nas próprias potencialidades. Para além de estratégias meramente técnicas, este curso visa estimular variedades de experiência com o texto, para auxiliar escritores e interessados em geral a desenvolver uma escrita criativa, considerando os recursos e as possibilidades da prosa moderna e contemporânea.

Neste módulo intensivo, dividido em duas partes, com duas horas de duração cada, alguns dos principais aspectos abordados ao longo do curso completo são abordados de forma mais condensada.

Noemi Jaffe é escritora e professora de literatura. Escreveu “Todas as coisas pequenas” (Hedra, 2005), “Do princípio às criaturas” (USP, 2008), entre outros.