Cavalera: festa de 15 anos para princesas roqueiras

Caline Migliato

Alberto Hiar trouxe príncipes e princesas ultramodernos para comemorar os 15 anos da Cavalera. Vestidos curtos com com muitas camadas de tule na saia ou modelos inteiramente bordados com paetês deram o tom ao primeiro desfile do terceiro dia de SPFW. Capas e blusas em renda e tule por cima de sutiãs combinavam com shorts bem curtinhos, numa brincadeira quase adolescente entre o sexy e o romântico. As lolitas do estilista usam também laços, canutilhos bordados e muitas sobreposições.

Para os meninos,aposta no jeans clarinho, délavé. Destaque para o colete com faixa, desses de smoking, usado com bermuda. Na Cavalera, eles também ganham paetês, além de uma alfaiataria leve e descontraída. A cartela de cores do conto de fadas rocker do estilista traz azul, preto, prata, branco e tons flúor, como laranja, pink, verde, amarelo e lima.