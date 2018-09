Cia. Marítima: biquíni de lacinho e tombo na passarela!

Um batalhão de tops famosas apresentaram a coleção que o estilista Benny Rosset montou para comemorar os 20 anos da Cia. Marítima. Entre as estrelas internacionais estavam a israelense Esti Ginzburg e a holandesa Sylvia Geersen, estrelas da campanha de verão da grife. Brasileiras estreladas, como Izabel Goulart, Renata Kuerten, Carol Francesquini, Barbara Berger, Fabiana Semprebom, Lays Silva, Juliana Imai e Isabeli Fontana, também passaram pela passarela.

Com inspiração no Marrocos, a coleção trouxe estampados étnicos, de tigre, listras e muitas cores para as formas fluidas e soltinhas da Cia. Marítima. Os biquínis vêm para a praia que a brasileira tanto gosta: repleta de modelos tomara-que-caia, cortininhas (com bojos) e calcinhas pequenas, adornadas com tiras finas e lacinhos. Alguns looks trouxeram calças com o cavalo bem baixo, na altura dos pés, além das versões cenoura e saruel. As sandálias do tipo meia-pata, com salto alto e fino, atadas com duas fivelas no tornozelo, eram lindas e perigosas na mesma proporção: uma das modelos tropeçou duas vezes durante o desfile e, na voltinha final, veio o temido tombo.