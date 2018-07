Cílios de boneca

Marcela Rodrigues Silva

Avon e Maybelline: máscaras com nova fórmula e aplicadores diferenciados

A Avon reuniu jornalistas na última quinta-feira, dia 15, para o seu novo lançamento para a área dos olhos, a Máscara Curvadora Intensa de Cílios à prova d’água. A formulação, combinada com o formato arqueado do aplicador, aumenta o ângulo dos cílios em até 100% e os mantem curvados pro até 12 horas. Disponível para compra a partir do dia 25 este mês, por R$ 19. Avon: 0800 708 2866

Cílios mais curvados (Foto: Avon)

Já a Maybeline NY formulou sua nova máscara de cílios, a Define-A-Lash Volume, que confere volume sem deixar resíduos e aspecto pesado. O aplicador, mais curvo, também é responsável pela novidade, pois alcança todos os cílios, garantindo volume um a um. Preço sugerido de R$ 31,90. Maybelline NY: 0800-701-0114