Coleção da Vans

A Vans, marca de lifestyle skatewear, é dona do clássico Slip on, sem cadarço, lançado em 1966 pela primeira vez. A aposta da marca foi produzir o tênis em diferentes materiais. O calçado se tornou uma febre na Califórnia e, depois, no resto dos Estados Unidos. O sucesso absoluto veio nos anos 80, quando o clássico VANS Slip on Checkerboard (o xadrez preto e branco) foi utilizado por Sean Penn no filme Picardias Estudantis – Fast Times at Ridgemont High, cuja trilha sonora chegou ao 54º lugar na Billboard. Na capa do álbum, o tênis em destaque.

