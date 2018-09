Colorir sem agredir

Caline Migliato

Quem tinge os cabelos frequentemente, seja para cobrir os fios brancos ou simplesmente para manter o novo visual, sabe bem o quanto a tintura prejudica não apenas as madeixas, como o couro cabeludo. Muitas pessoas sentem a ardência provocada pela amônia. Além disso, o cheio forte é inevitável.

Uma opção às tinturas convencionais sempre foi o tonalizante. O produto não contém amônia e é melhor tolerado pelo couro cabeludo. Agride menos, mas também dura menos, já que sai com as lavagens.

A L’Oréal lançou um produto que promete revolucionar o mercado de tinturas, INOA (Innovation No Ammonia = Inovação Sem Amônia), a primeira tintura sem amônia do Brasil, que traz o conceito de ‘coloração do futuro’. A primeira coloração foi inventada há 100 anos pelo francês e fundador da L’Oréal, Eugène Schueller. O produto passou por diversos estágios de desenvolvimento até chegar em INOA, que substitui a amônia pelo ODS (Oil Delivery System = Sistema de Difusão de Óleo).

Como funciona

O ODS é rico em óleo e maximiza a eficiência dos ingredientes da coloração. O sistema possibilita usar um agente alcalino diferente da amônia e sem cheiro. O resultado é que INOA clareia até três tons e garante 100% de cobertura dos cabelos brancos.

A gerente de educação da L’Oréal, Carolina Jardim, explica que o ODS permite que o agente alcalino penetre na cutícula sem danificá-la. “Mesmo para quem tem muita sensibilidade no couro cabeludo, a irritabilidade é praticamente inexistente”, diz.

INOA foi desenvolvida exclusivamente para o público profissional. Ou seja, para provar o produto, só dirigindo-se a salões de cabeleireiros autorizados, em que funcionários foram devidamente treinados para usar a coloração. “Como o produto requer uma forma de aplicação muito precisa, não tem como fazer em casa”, explica Carolina. Além disso, segundo a gerente, o objetivo da L’Oréal também foi o de criar um produto que fosse um diferencial para o cabeleireiro.

O kit de Inoa é composto pelo óleo gel com ativo dermoprotetor, concentrado de cor que substitui a amônia e oxidante creme que protege a fibra capilar

Nos salões

A expectativa é que 1.800 salões em todo o Brasil recebam o treinamento de INOA, que começa em setembro. Quanto ao preço, Carolina afirma que custará 20% a mais que uma coloração comum, o que equivale a cerca de R$ 3 sobre o preço da tintura tradicional. Quanto ao tempo de aplicação, continua o mesmo, 35 minutos, com um retoque a cada mês.

O cabeleireiro da Jacques Janine e embaixador da L’Oréal no Brasil, Thony Rodrigues, já testou o produto. Ele explica que a principal diferença está na ação do ODS em substituição à amônia, que é a responsável pela condução do pigmento de cor ao fio. Para isso, ela abre as cutículas do cabelo e destrói os pigmentos naturais. “Já o ODS conduz o pigmento da mesma forma, mas protege as fibras também por ser um agente oleoso, protegendo a derme e o fio”, afirma o cabeleireiro.

Segundo ele, o resultado são cabelos mais sedosos e brilhantes. “Dá para sentir no toque”, diz. Rodrigues garante que, embora o tonalizante também não possua amônia, ele não tem um condutor. “Por isso, não fixa a cor e desbota mais rapidamente”.