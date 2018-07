Concurso Cultural Monange

O Monange Dream Fashion Tour, maior evento de beleza, moda e música, traz uma grande novidade: um concurso cultural que levará duas pessoas por etapa para o Monange Dream Day. Para isso, Monange, Mega Models e TV Globo convidam as internautas que desejam ter um dia de glamour, sonho e beleza do mundo das passarelas a se inscreverem por meio do site oficial (www.monangedreamfashiontour.com.br).

Para concorrer, é necessário acessar a página do evento, clicar no link do Concurso e participar de um quiz, com seis perguntas sobre o tema: “Você sabe o que rolou no Monange Dream Fashion Tour 2010?”. As internautas poderão encontrar as respostas no próprio conteúdo do site. Após acertar todas as questões, é preciso responder a seguinte pergunta: “O que você faria para realizar o sonho de ser uma Dream Model por um dia?”. Depois basta preencher os dados cadastrais solicitados e torcer para ser uma das ganhadoras.

O concurso valerá nas doze capitais pelas quais o evento acontecerá e premiará duas participantes por etapa com um par de ingressos para a área VIP (com direito a acesso aos bastidores do evento e fotos com as modelos), um look renovado (cabelos e maquiagem) e um kit de produtos Monange.

As internautas podem entrar na página do evento para conferir as datas de inscrição para participarem do concurso e conferir o resultado.

Confira o cronograma completo e locais:

Curitiba (26/03) – Expotrade

Porto Alegre (09/04) – Pepsi on Stage

Rio de Janeiro (30/04) – Citibank Hall

Florianópolis (07/05) – Centro Sul

Brasília (28/05) – Centro de Convenções Ulisses Guimarães

Salvador (04/06) – Cais Dourado

Belo Horizonte (18/06) – Chevrolet Hall

Fortaleza (02/07) – Siará Hall

Belém (28/07) – Hangar Centro de Convenções

Recife (13/08) – Chevrolet Hall

Vitória (20/08) – Arena Vitória

São Paulo (03/09) – Via Funchal

Para mais informações acesse:

www.monangedreamfashiontour.com.br

www.twitter/MDFT_

www.facebook.com/MDFTour