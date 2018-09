Concurso Cultural: Sack’s leva fãs ao show da Shakira

Fãs da Shakira preparem-se para essa oportunidade única! O concurso cultural Sack´s + Shakira levará um ganhador ao Pop Music Festival, em São Paulo, para assistir de perto a artista latina. Os selecionados terão acesso ao camarote VIP, com direito à acompanhante e o melhor, com tudo pago.

Para concorrer, basta acessar www.sacks.com.br responder à pergunta “Por que o perfume S by Shakira tem tudo a ver com você?” até o dia 12 de março e torcer para que a sua resposta seja escolhida.

O show

O Pop Music Festival acontecerá no dia 19 de março, às 17h, no estádio do Morumbi. Além da Shakira, acontecerão também shows de Ziggy Marley, Chimarruts, Fatboy Slim e Train.