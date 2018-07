Conexão Beauty Art 2010

Marcela Rodrigues Silva

Maquiadores de todo o Brasil podem se inscrever no Conexão Beauty Art – Edição 2010, concurso promovido pela Avon. As inscrições podem ser feitas até o dia 2 de julho, pelo www.portaldamaquiagem.com.br.

Categorias

É possível se inscrever em uma ou mais das seis categorias com até cinco trabalhos de dois tipos: mercado (makes realizados pelo maquiador mediante solicitação de um cliente) e autoral (makes concebidos e realizados pelo maquiador, independente, para o seu próprio portfólio ou para o concurso). Podem participar maiores de 18 anos, brasileiros ou estrangeiros radicados no Brasil há mais de cinco anos.

Artes Cênicas: teatro, dança, circo, ópera, carnaval

Audiovisual: cinema, produções para TV e clipes

Editorial: de beleza ou moda, para revistas ou sites

Passarela: desfiles de moda

Publicidade: anúncios e catálogos impressos e web

Social: maquiagem para o dia a dia e ocasiões sociais

Seleção

A pré-seleção dos finalistas é realizada por uma curadoria, formada por três profissionais renomados na área de atuação referente à categoria em questão. Eles analisarão o conjunto dos trabalhos apresentados, considerando criatividade, qualidade técnica, pertinência, dificuldade de execução e o conjunto dos trabalhos apresentados pelos candidatos.

Os finalistas terão o período de um mês (de 3 de setembro a 3 de outubro de 2010) para realizar e enviar um trabalho autoral, cujo tema será proposto pela organizaçã Os trabalhos serão submetidos à votação popular, realizada no Portal da Maquiagem, entre 11 de outubro e 28 de novembro. Os vencedores serão revelados durante evento de premiação, em janeiro de 2011, em São Paulo.

Prêmios

A premiação nacional contempla a concepção e execução de um editorial com o tema beauty art, que será publicado na Galeria do Portal da Maquiagem; um blog exclusivo no Portal da Maquiagem, a realização de um workshop sobre sua categoria e a participação em eventos da Avon no período de um ano. Já as atividades internacionais contemplam uma viagem para fora do País, para realização de cursos, visitas aos bastidores de grandes produções e contatos com renomados profissionais do mercado.