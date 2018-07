Confira receitas de yakissoba

Angélica Sales

Com raízes tanto na culinária chinesa quanto na japonesa, o yakissoba é desses pratos que fazem sucesso internacionalmente. Não é diferente no Brasil, onde a iguaria é encontrada até em barracas de camelôs.

A receita é composta de legumes, verduras e algum tipo de carne. Tradicionalmente, os ingredientes são grelhados numa chapa e servidos. Que tal preparar um? A Revista JT relaciona, abaixo, duas receitas fáceis de yakissoba. Confira:

YAKISSOBA VEGETARIANO

(Chef Maurício Ganzarolli, do Restaurante Banana Sushi)

Ingredientes

150 g de macarrão fino para yakissoba

150 g de brócolis

1 cenoura cortada em fatias

1 chuchu

1 banana da terra

150 g de shiitake cortado em lâminas finas

50 g de castanha

Consumê vegetariano

Uma porção de salsinha

Uma porção de ceboletes para decorar

Meio copo americano de saquê

Modo de preparo

Corte uma banana da terra em rodelas e, em uma frigideira antiaderente, sele a banana dos dois lados com um pouco de manteiga. Reserve.

Corte 150 g de floretes de brócolis, cozinhe deixando al dente e reserve. Corte o shiitaki em lâminas compridas e reserve. Corte em fios os legumes usando a maquina de fatiar (mandolin) e reserve.

Cozinhe 150 g de macarrão fino para yakissoba e reserve. Numa frigideira antiaderente, coloque um pouco de manteiga e puxe os legumes, na sequência coloque o saquê e, em seguida, o macarrão em um intervalo de um minuto. Em seguida, coloque o caldo de legumes, as bananas, a castanha crua e uma pitada de salsinha. Puxe por mais três ou qautro minutos.

Sirva em prato fundo branco e decore com ceboletes.

YAKISSOBA TRADICIONAL

Ingredientes

85 g de carne fatiada

90 g de frango xadrez

40 g de champignon

55 g de cenoura fatiada

55 g de couve-flor desfiado

50 g de bambu fatiado

35 g de brócolis desfiado

80 g de acelga xadrez

345 g de macarrão já cozido e quente

Uma pitada de glutamato

Shoyu a gosto

Uma pitada de açúcar

Duas gotas de óleo de gergelim

Modo de preparo

Frite a carne e o frango. Quando estiver quase no ponto, acrescente champignon, couve-flor, bambu e cenoura. Chegando no ponto, escorra na panela vazia. Acrescente a acelga, brócolis, água, shoyu, açúcar, glutamato, o restante dos ingredientes escorridos, mexa bem, acrescente o óleo de gergelim. Quando estiver com a cor uniforme, acrescente um pouco de maisena para engrossar e está pronto.