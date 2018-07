Confira seleção de receitas do Restaurant Week

Angélica Sales

Começa nesta segunda-feira, 30, a 7ª edição do Restaurant Week em São Paulo. Desta vez, 208 restaurantes da cidade participam. A receita é simples: entrada, prato principal e sobremesa a um preço fixo, igual em todas as casas : almoço por R$ 29 + R$ 1, e jantar por R$ 39 + R$ 1. Este um real acrescentado à conta será destinado a uma entidade beneficente. O evento prossegue até 12 de setembro. Programe-se!

SIR LOIN’S COM BACKED POTATO

Restaurante Johnnie Pepper

Ingredientes

1 steak de 225 g de baby beef (miolo de alcatra) cortado com, no mínimo, 2 cm de altura

1 batata lisa com aproximadamente 250 g

110 g de sal grosso

10 g de tomilho seco

10 g de pimenta do reino em grãos

1 colher de chá de margarina

50 g de mix de queijos (prato e mussarela)

1 colher de sopa de requeijão

1 colher de sopa de manteiga

1 colher de chá de bacon picado e frito

1 colher de chá de cebolinha picada

Modo de preparo

Passo 1: Em um processador, colocar 100 g de sal grosso, o tomilho e a pimenta do reino. Triturar até se tornar pó (este é o tempero da carne). Reserve.

Passo 2: Envolver a batata com a margarina, polvilhar 10 g de sal grosso e levar a forno médio (160º) por 1 hora.

Passo 3: Temperar a superfície do steak com a mistura de sal e condimentos e, em um chair broiller pré-aquecido, grelhar o steak por aproximadamente 5 minutos de cada lado (para obter uma carne ao ponto).

Passo 4: Depois de 1 hora de forno a batata já está pronta para servir. Fazer um corte no meio da batata, tendo o cuidado de não dividi-la. Colocar o mix de queijos, o requeijão, a manteiga, o bacon e a cebolinha.

Passo 5: Sirva a batata e o steak no mesmo prato.

COZIDO DE CORDEIRO COM GRÃO-DE-BICO E CUSCUS MARROQUINO

Restaurante Farofa Paulista

Ingredientes para o cordeiro

1 kg de pernil de cordeiro sem osso

Meia garrafa de vinho tinto

1 cenoura pequena em pedaços grosseiros

100 g de salsão

3 dentes de alho picados

300 g de grão-de-bico pré-cozido na água e sal

Sal e pimenta do reino moída na hora

Modo de preparo

Corte a carne em cubos, tempere com sal e pimenta do reino, coloque o salsão, a cenoura e o vinho tinto. Deixe-o marinando de um dia para o outro na geladeira.

Numa panela grande, coloque um pouco de azeite e refogue o alho. Tire a carne do marinado, escorra o vinho e descarte os legumes. Coloque na panela com azeite, cozinhe em fogo médio até a carne ficar macia. Após o cozimento, acrescente o grão-de-bico e deixe cozinhar por uns 10 a 15 minutos.

Para o cuscuz

1 abobrinha italiana

1 cenoura média

250 g de semolina de cuscuz

2 colheres de sopa de manteiga

Modo de preparo

Pique em cubos pequenos a abobrinha e a cenoura. Cozinhe até ficarem macias e coloque sal a gosto. Aqueça uma frigideira e coloque 250 ml do caldo que cozinhou os legumes com 2 colheres de manteiga e sal. Espere ferver, retire do fogo e coloque a semolina. Mexa devagar até que ela se encorpe, por 3 minutos . Acrescente os legumes picados, depois volte ao fogo e mexa mais uns 3 a 4 minutos para seu cozimento (deve ficar solta e parecida com uma farofa).

TRILOGIA DO BANANA

Chef Maurício Ganzarolli, do Restaurante Banana Sushi

Ingredientes

Robata

100 g de salmão

100 g de tainha tigre

100 g de peixe gato

Purê de banana

300 g de banana da terra

180 ml de leite de coco

30 g de manteiga

5 g de pimenta do reino

2 g de wassabi

1 litro de água

Espuma de coco

50 g de gelo

20 ml de leite de coco

Modo de preparo

Corte os peixes em cubos e espete primeiro a tainha, depois o salmão e, por último, o peixe gato e reserve. Numa panela junte a água, a banana da terra em rodelas, a manteiga, o leite de coco e a pimenta do reino. Deixe cozinhar por 20 minutos e adicione o wassabi. Depois leve ao liquidificador até formar um purê e reserve.

Bata o gelo com o leite de coco formando uma espuma volumosa. Monte em prato redondo e fundo o purê de banana. Coloque ao lado a espuma de coco em tom decorativo. Monte a robata sobre o prato, certificando-se que os dois lados do palito cruzem o prato para que a robata fique suspensa e não entre em contato com o purê. Decore com gotas de dendê e sirva.

PAD VEGGIE

Do chef Junior Messa, do Restaurante Bankao

Ingredientes

150 g de talharim de arroz já hidratado

100 g de brócolis

50 g de shitake

50 g de broto de feijão

10 tomates cereja cortados ao meio e sem semente

2 colheres de sopa de pesto de hortelã

1 colher de sopa de açúcar

3 colheres de sopa de nam pla (se encontra na Liberdade)

1 colher de sopa de óleo de soja

Meia colher de chá de alho picado

Suco de 1 limão

Pesto de hortelã

2 colheres de sopa de castanha torrada

1 alho picado

Meia colher de chá de sal

1 colher de chá de açúcar

1 pimenta brunoise

Hortelã a gosto

1,5 colher de sopa de iogurte

1,5 colher de sopa de suco de limão

Modo de preparo do pesto de hortelã

Moer no pilão a castanha, o sal, o açúcar e o alho, até virar purê. Incorpore o restante dos ingredientes. Acerte sal e limão, se necessário.

Modo de preparo do prato

Aqueça uma wok com o óleo. Doure o alho e adicione o brócolis. Em seguida, acrescente o shitake e mexa por um minuto. Adicione a massa, o açúcar, o nam pla e o pesto de hortelã. Trabalhe a massa na wok até ela estar macia. Finalize colocando o broto de feijão, o tomate cereja e o suco de limão. Para decorar, acrescente castanhas inteiras por cima e óleo de hortelã fresco.