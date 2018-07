Consultoria de beleza gratuita em loja de cosméticos

Marcela Rodrigues Silva

Em comemoração à Revolução Francesa, a Opaque Parfums & Cosmétiques realiza a 9ª edição do Vive La France, a partir de amanhã, dia 12, um evento exclusivo em parceria com a marca Lancôme para celebrar os cuidados com a beleza.

Até o dia 18 de julho, especialistas da marca realizarão consultoria de maquiagem e diagnósticos de pele com o aparelho de alta tecnologia Derm´ Analyser. Os clientes interessados devem consultar a agenda de cada loja para marcar o diagnóstico.

Os consumidores também terão 15% de desconto em produtos de tratamento e maquiagem da Lancôme – exceto lançamentos – e ganharão um brinde exclusivo da marca na compra de dois produtos de tratamento Lancôme.

Onde (São Paulo – Capital)

Opaque Shopping Pátio Paulista

Tel.: (11) 3287-1148

Horário de funcionamento: de segunda a sábado, das 10h às 22h; aos domingos, das 14h às 20h

Opaque Shopping Bourbon

Tel.: (11) 3872-3151

Horário de funcionamento: de segunda a sábado, das 10h às 22h; aos domingos, das 14h às 20h

Opaque Shopping Pátio Higienópolis

Tel.: (11) 3826-9242

Horário de funcionamento: de segunda a sábado, das 10h às 22h; aos domingos, das 14h às 20h

Opaque Shopping Villa Lobos

Tel.: (11) 3024-3901

Horário de funcionamento: de segunda a sábado, das 10h às 22h; aos domingos, das 14h às 20h

Opaque Center Norte

Tel.: (11) 2252 2183

Horário de funcionamento: de segunda a sábado, das 10h às 22h; aos domingos, das 14h às 20h

Opaque Shopping Eldorado

Tel.: (11) 2197-7443

Horário de funcionamento: de segunda a sábado, das 10h às 22h; aos domingos, das 14h às 20h

Opaque Vila Olímpia

Tel: (11) 3047-6240

Horário de funcionamento: de segunda a sábado, das 10h às 22h; aos domingos, das 14h às 20h

SAC opaque@opaque.com.br