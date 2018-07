Corpo e alma sãos

Angélica Sales

Mais do que uma opção de lazer, os passeios e atividades ao ar livre com os cães fazem bem para o corpo e a alma desses animais. “É da natureza do cachorro viver na natureza. O fato de ser domesticado e viver em um apartamento, por exemplo, não elimina a necessidade que ele tem de correr, marcar território e farejar”, explica o etólogo (especialista em comportamento animal) César Ades, professor titular do Instituto de Psicologia da USP e diretor do Instituto de Estudos Avançados (IEA).

Segundo Ades, o cão é, por origem, um animal selvagem e precisa ter contato com outros cachorros, novos espaços e estímulos. “O pet que passa os dias trancado vive num ambiente mais pobre, não tem acesso à riqueza de estímulos que o animal que passeia tem.” Para o etólogo, mais do que a ciência, é o bom senso que deve ser considerado. “A caminhada diária proporciona bem-estar.”

Quem atesta a teoria é a dogwalker Carine Yoshimori, 28 anos, que diariamente leva de 10 a 12 cães para um passeio de 1h30 no Parque do Ibirapuera. “Eles correm, brincam com bolinhas e interagem uns com os outros. Gastam tanta energia que voltam deitados no veículo. Estão cansados, mas felizes”, afirma.

Assim como Carine, que acredita que o grande benefício dos exercícios para os animais é deixá-los menos estressados, o professor Enrico Lippi Ortolani, vice-diretor da Faculdade de Medicina Veterinária da USP, diz que as atividades ajudam a controlar a ansiedade dos bichos. “Além disso, a inatividade do cão pode torná-lo obeso. E, nessa condição, ele tem mais chances de desenvolver diabetes, problemas cardíacos e renais.”

Ortolani lembra aos donos que os cães devem ser vacinados e recomenda que evitem passear em locais com alta concentração de outros animais. Pequenas praças com gramados, diz, podem abrigar carrapatos, que transmitem doenças infecciosas.“Áreas cimentadas ou asfaltadas são preferenciais para as atividades.” Segundo o professor, as caminhadas devem ser diárias, e o percurso deve oscilar de 500 metros a 1 quilômetro.