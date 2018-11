Curiosidades sobre a moda

Caline Migliato

As mulheres casam de branco por causa de Napoleão e Josefina e o pijama foi criado no Egito há 6 mil anos. Confira essas e outras curiosidades contadas pelo professor de história da moda da Faap João Braga e pela professora de moda da Faculdade Santa Marcelina Andreia Miron:

Vestidos de noiva brancos

Para a cerimônia de coroação, Napoleão e Josefina mandaram confeccionar roupas brancas para passar a ideia de pureza, honestidade, limpeza e iluminação. Branco, em latim, significa cândido, que originou a palavra candidato. As roupas brancas foram bordadas com fios de ouro. No momento da coroação, o Papa foi chamado para coroá-los e foi então que o casal confessou que não tinha se casado. Assim, oficializaram a união antes da coroação, vestidos então de branco. Antes, as pessoas se casavam com qualquer cor. Hoje, o vestido de noiva é a peça mais cara do guarda-roupa feminino.

Símbolos do casamento

O anel de casamento é usado no dedo anelar esquerdo porque, na Idade Média, acreditava-se que havia uma veia que ligava o dedo anelar ao coração. Já o buquê é segurado na posição do ventre como símbolo de fertilidade.

Gravata



No século 19, o homem era avaliado pelo nó dado na gravata. Se ele desse um único nó errado, era rejeitado socialmente para sempre. na época só existiam gravatas brancas, não havia outra cor. Só no final do século 19 começaram a usar as pretas e, com o início do comunismo, apareceram os modelos vermelhos.

Abotoamento

Até os anos 60, os botões das roupas femininas ficavam do lado esquerdo. Nas peças masculinas,ficavam do lado direito. Isso acontecia porque, como as mulheres eram vestidas por outras, era mais fácil o abotoamento. A partir dos anos 60, quando surgiram o jeans e as roupas unissex, os botões passaram a ser todos do lado direito.

Salto anabela

O salto anabela surgiu em 1936 com Salvatore Ferragamo, durante a 2ª Guerra Mundial. Na época, os materiais eram escassos e Ferragamo se apropriou de rolhas velhas de vinho para produzir o salto. A anabela se tornou um clássico por falta de alternativa.

Blazers

Os blazers masculinos possuem um corte central ou dois laterais nas costas. A explicação é que, durante a guerra, enquanto os homens cavalgavam, o corte permitia a passagem da espada. Ela era tirada da bainha da calça sem que o blazer fosse cortado.

Pijama



A peça existe há 6 mil anos e nasceu no Egito. Os pijamas eram usados pelos faraós. Mas por que eles têm bolsos? Porque, quando os faraós morriam, eles eram mumificados e vestidos com o pijama (que significa morte diária). Do lado esquerdo do peito, era colocado um escaravelho – no mesmo local em que hoje está o bolso. O escaravelho tem o simbolismo sagrado tanto da morte quanto do renascimento.