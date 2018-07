Curso de automaquiagem A Payot promove no dia 31, sábado, das 9h às 12h, o curso Automaquiagem. As alunas vão aprender a higienizar e preparar a pele para receber a maquiagem, o passo a passo da aplicação correta de cada produto (base, corretivo, pó-facial, sombra, lápis de olho, máscara para cílios, blush, batom e gloss) e como escolher as cores certas