Curso em diabetes para profissionais

Para otimizar o atendimento dos 68.665 portadores de diabetes identificados no Maranhão, Goias, Porto Alegre e Vitória, segundo dados do Ministério da Saúde, a Associação e Diabetes Juvenil(ADJ) junto com a Sociedade Brasileira de Diabetes(SBD) promovem o Curso de Qualificação para Profissionais de Saúde em Educação em Diabetes, no Holiday Inn São Luís, entre os dias 16 e 19 de junho.

Com apoio da Federação Internacional de Diabetes (IDF) – região da Central da América e Caribe (SACA) e da Rede Latino Americana de Educadores em Diabetes (RELAD), haverá mais três em Goiânia, entre 28 de julho e 1 de agosto, Vitória de 13 a 17 de outubro e Porto Alegre de 24 a 28 de novembro de 2010.

O seu intuito é qualificar e capacitar os profissionais de saúde das áreas pública e privada, associações e ONGS de portadores de diabetes para desenvolverem posturas e ações educativas em diabetes no trato dos pacientes, familiares e cuidadores em geral.

Mais informações e inscrições, acesse: www.adj.org.br

Agenda:

São Luiz – Maranhão

Data: 16 a 19 de junho de 2010

Local: Holiday Inn São Luís

Endereço: Av.Castelo Branco.375 São Francisco

Valor da contribuição: R$500

Goiânia – Goiás

Data: 28 de julho a 1 de agosto de 2010

Hotel Nobile Suites Sun Square

Endereço: Rua 09 Nº 1053 Praça do Sol – Setor Oeste

Valor da contribuição: R$500

Vitória – Espírito Santo

Data: 13 a 17 de outubro de 2010

Valor da contribuição: R$500,00

Porto Alegre – Rio Grande do Sul

Data: 24 a 28 de novembro de 2010

Valor da contribuição: R$500,00