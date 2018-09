Curso sobre o luxo na FAAP

Descrever e refletir sobre os aspectos históricos do luxo e seus desdobramentos por meio de diversas contextualizações culturais e temporais. Esta é a proposta do curso “Uma História do Luxo”, oferecido pelo Núcleo de Cultura da Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP) a partir do dia 17 de março.

O programa é ministrado pelo renomado Prof. João Braga, mestre em História da Ciência pela PUC São Paulo, especialista em História da Arte pela FAAP, Pós-Graduado em História de Indumentária pelo Instituto Paulista de Museologia e especialista em História da Moda pela Esmod de Paris.

Durante 12 encontros semanais o aluno compreenderá o luxo pelo viés da arquitetura, da moda, das artes, da perfumaria, das joias e das viagens. “Também faremos outras leituras deste aspecto humano que, através do tempo, se manifestou tanto em opulência quanto em simplicidade, dependendo da postura de cada praticante”, explica Braga.

Segundo o professor, o assunto é abrangente e instigante. “O luxo encanta por ser um elemento diferencial que retrata o prestígio ao longo dos séculos”, ressalta.

Com carga horária de 36h/a, os encontros acontecerão todas as quintas-feiras, das 15h às 18h. Mais informações pelo e-mail nucleocultura@faap.br ou pelo telefone (11)3662-7034.

Curso “Uma História do Luxo”

Investimento: Público externo – 4x de R$ 320,00

Alunos, ex-alunos e professores FAAP – 4x de R$ 288,00

Início: 17/03/11 (quinta-feira)

Horário: Das 15h às 18h

Local: FAAP – Núcleo de Cultura / Prédio 1 – subsolo

Endereço: Rua Alagoas, 903 – Higienópolis – São Paulo/SP

Informações: (11) 3662-7034 ou nucleocultura@faap.br