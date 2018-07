Cursos rápidos de moda na Panamericana

A Panamericana Escola de Arte e Design abre suas inscrições para os cursos de moda de curta duração. As opções são as mais variadas e vão desde a história da moda ao jornalismo especializado, passando pela fotografia de moda e pela área de criação como o desenho e o design.

Veja a lista abaixo:

Coleção de Moda: com duração de 36h, o curso visa mostrar aos alunos as principais etapas percorridas pelo designer de moda do planejamento ao desenvolvimento de uma coleção. As aulas, com início previsto para 18 de maio, serão ministradas às segundas e quartas-feiras, das 19h30 às 22h30, na unidade Groenlândia.

Desenho de Moda: habilitar alunos que desejam conhecer as técnicas de desenho de figuras para Moda e aprender a organizar um book com uma coleção, à altura das exigências do mercado profissional. Desenvolvimento de uma linguagem própria e pessoal, aplicando técnicas de representação gráfica. Duração de 36h. As aulas ocorrerão às terças e quintas das 14h às 17h, na unidade Groenlândia. Início das aulas: 17 de maio.

História da Moda: com duração de 30h, o curso tem como objetivo examinar a História da Moda e suas relações com as manifestações artísticas e da cultura em seus diversos períodos; além de discutir as relações socioculturais relacionadas ao uso das roupas desde a segunda metade do século XIV até a contemporaneidade e evidenciar as ilações entre a moda contemporânea e os diversos períodos históricos. As aulas estão previstas para começarem no dia 27 de abril e serão ministradas na unidade Angélica às quartas-feiras das 19h30 às 22h30.

Tendências e universo da moda: o curso visa proporcionar um passeio por todo o universo da moda, trabalhando conceitos sobre moda e estilo, tendências, coleções e desfiles de prêt-à-porter e alta costura, em âmbito nacional e internacional, com linguagem voltada ao público leigo, de forma leve, clara e objetiva, sem perder o glamour que tanto atrai na moda. A primeira turma está prevista para começar no dia 25 de maio às segundas e quartas-feiras, das 14h às 17h. E a segunda terá início no dia 1º de agosto, no mesmo horário. As aulas serão ministradas na unidade Angélica. Duração: 30h.

Jornalismo de moda: com duração de 30h, o curso tem como objetivo fornecer informações para que o aluno possa compreender como se dá o processo da comunicação social na moda, realizar e analisar cobertura jornalística de moda e trabalhos de assessoria de imprensa. As aulas terão início no dia 1º de agosto e ocorrerão às segundas e quartas das 19h às 22h30, na unidade Angélica.

Personal Stylist: o objetivo do curso é fornecer ferramentas que permitam ao aluno atuar como consultor de imagem, personal stylist ou personal shopper. A primeira turma tem início em 26 de abril e a segunda turma em 2 de agosto. As aulas ocorrerão na unidade Angélica às terças de 19h30h às 22h30. O curso tem duração de 30h.

Produção de Imagem de Moda: com duração de 30h, o curso busca entender e operar diversos instrumentos atuais para a produção da imagem de moda e como ela reflete na mídia. As aulas vão desde a discussão do conceito geral de moda até a análise das tendências e da estrutura de organização nos principais meios de comunicação. No campo da prática, os alunos vão exercitar produção de moda, desenvolvendo a capacidade de executar projetos de várias envergaduras e modalidades, envolvendo os mais variados processos de produção de imagem de moda. As aulas têm início dia 6 de agosto e ocorrerão aos sábados das 9h às 12h na unidade Angélica.





SERVIÇO:



LOCAL: Unidade Groenlândia

ENDEREÇO: Rua Groenlândia, 77- Jardim Europa

LOCAL: Unidade Angélica

ENDEREÇO: Av. Angélica, 1900 – Higienópolis

Informações: (11) 3661 8511 ou 38874200

http://www.escola-panamericana.com.br/escola/index.php