Dedinhos de fora: Balanço da Nails Fashion Week

Por Marcela Rodrigues

No lugar de modelos, apenas dedinhos desfilando na passarela, com toda bossa, as cores de esmaltes da vez. Dourados e prateados nas coleções mais cool, em tons corais nas ousadas, rosinhas e cintilantes nas românticas; verdes, azuis e até um efeito color blocking (tendência da moda que mistura peças de diferentes cores num look só, montando ‘blocos de cor’) apareceram em unhas mais descoladas. O Nails Fashion Week aconteceu essa semana em São Paulo e teve produção, trilha sonora e até famosos na fila A. Os dedinhos, escolhidos em casting pela melhor desenvoltura, deram voltinhas, paradas clássicas e fizeram charminho de modelos reais.

Pode parecer alucinação de esmaltemaníaca, mas virou assunto sério. Idealizado pelas empresárias Luciana Medeiros, da Yande Realizações Artísticas, e Adrianne Elias, da Content House, o projeto foi inspirado em um vídeo da blogueira Juliana Lima, do blog especializado no assunto Querido Esmalte. Foram cinco meses de planejamento e produção e R$ 2,5 milhões de investimento para replicar o conceito da semana de moda voltado a um dos segmentos que mais cresce no Brasil – que atualmente é o segundo maior consumidor de esmaltes do mundo, de acordo com a Nielsen. “Esmalte agora é tão importante no look da mulher quanto um batom. A importância no mercado é tanta que até marcas de outros setores estão investindo. Esse é o primeiro evento neste formato do mundo”, diz Adrianne Elias.

Para assistir a cada desfile, os 300 convidados chegaram à Villa dos Ipês, na Vila Leopoldina, zona oeste, e foram acomodados numa espécie de arquibancada, como num desfile de moda tradicional. No lugar da passarela, um telão exibiu os desfiles, gravados dias antes do evento. Ao final, Arlindo Grund, stylist e apresentador do Esquadrão da Moda (SBT), fez comentários sobre os looks.

O line-up da primeira edição do NFW foi um tanto tímido na quantidade, mas reuniu as marcas de peso: as nacionais Avon e Colorama e as internacionais Givenchy, francesa; Sally Hansen, americana; e a alemã Alessandro. Confira nossas seleções e escolha a tendência que mais combina com os seus dedinhos!

Desfile da Avon:

http://www.youtube.com/watch?v=D79nGef3Rm4

Desfile Sally Hansen:

http://www.youtube.com/watch?v=oCm02bnLP0I

Desfile Colorama

http://www.youtube.com/watch?v=qWcu0Ze5PNI