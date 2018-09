Descontão em super liquidações

Caline Migliato

Chegou a época das liquidações de inverno e com ela a possibilidade de adquirir produtos com redução em até 70% no preço. Para quem estava esperando os preços baixarem para comprar aquela peça o momento é agora!

A Shoestock tem descontos de até 30% em botas, sapatos e sapatilhas. A liquidação vai até o dia 30 de junho, próxima quarta-feira. A Espaço Fashion também está liquidando tudo com descontos de até 40% e os preços baixos duram até o final de julho.

A Corello, marca de calçados femininos e a Enjoy, de roupas femininas estão oferecendo até 60% de desconto em seus produtos. A Esencial, de Maria Helena Cabral e a Costume, ambas de roupas femininas estão com descontos de até 50%.

Além de roupas e acessórios, itens para a casa também poderão ser comprados com preços até 70% mais baratos na Etna. A liquidação começa no dia 1º de julho e vai até 1º de agosto.

Mais informações:

Corello – www.corello.com.br

Costume – 3032-2197

Enjoy – 0800-236-569

Esencial – 3168-5601

Espaço Fashion – www.espacofashion.com.br

Etna – 4003-3622

Shoestock – 5044-4513