Dia especial no mês das mães

A Casa Prendadas, o Método Mais Vida Gestantes (com direção da Personal Gestante Gizele Monteiro) e a loja Zazou convidam as paulistas para evento que será realizado no dia 21 de maio, com entrada gratuita. Uma séria de ações promete encantar as participantes, entre 9h e 15h.

Veja programação:

– A inauguração da ponta de estoque da Zazou- moda gestante;

– Uma sala de bem-estar para as mamães e gestantes. O espaço contará com aulas práticas e o momento especial do papai;

– Já o espaço Kids contará com atividades lúdicas para a garotada e Espaço Bebê, organizado pela empresa Festa Baby, oferecerá diversão e cuidados com babás e monitoras da Casa Prendadas. Assim as visitantes poderão curtir o evento à vontade;

Workshops na sala bem-estar da mamãe e gestante

– Personal Gestante – profissional especializado em exercícios para gravidez e pós-parto – Equipe Mais Vida Gestantes e professora Gizele Monteiro;

– Sessão de fotos by Lidi Lopez – fotografe os seus melhores momentos;

– Oficina de Sling – Hug me monny;

– Dança Materna – Tatiane Tardioli;

– Aula de preparação para o parto – Vanessa Marques – Donna Fisio;

– Técnicas e exercícios para postura e relaxamento – para alívio de dores nas costas – Equipe Mais Vida Gestantes;

– Momento do Papai (palestras para o papai);

– Fortalecendo o vínculo – a hora de dormir – Dr. Moises Chencinski;

– Coleta do sangue do cordão umbilical.

Palestras com temas especiais:

– Benefícios do exercício para a mamãe e seu bebê – professora Gizele Monteiro;

– Contratação de babá – tudo o que você precisa saber antes de contratar – Fabiana Noronha;

– Benefícios da drenagem linfática – Vanessa Marques;

– O perigo dentro de casa – socorro ao engasgo, refluxo e riscos em casa – Dra Flavia Guirotto;

– Uma conversa com o pediatra – o dia a dia do bebê (dentes, vacinas, desenvolvimento) – Dr. Moises Chencinski;

– Consultoria com a Baby Planners – um começo perfeito;

– Dicas e cuidados com a amamentação – Kelly Cocca e Patrícia Senne.

Serviço

Dia: 21/05/2011 – das 9h às 15h

Local:Rua Joaquim Guarani 32 (Prox. Av. Santo Amaro)

Inscrições e informações: por se tratar de um evento gratuito é necessário reservar inscrição pelo telefone: (11) 2691-4671 ou e-mail: prendadas@prendadas.com.br