Dicas: aprenda como manter o corpo e a mente saudáveis nas ceias de final de ano

Para o cardiologista e nutrólogo do Hospital do Coração em São Paulo (HCor), Daniel Magnoni, uma ceia saudável deve seguir algumas regras para que não se torne prejudicial à saúde. “O consumo excessivo de carne de porco, a ausência de fibras, o abuso de doces, carboidratos e ingestão desmedida de álcool são fatores capazes de inverter as expectativas de uma refeição saudável”, esclarece.

Confira abaixo algumas dicas trazidas pelo especialista para as ceias de fim de ano

Saiba como se preparar para as comemorações e evitar os abusos alimentares. Veja também dicas para reduzir o estresse e aumentar a sensação de alegria e prazer nas últimas semanas de dezembro.

Antes da ceia

* Faça pequenas e leves refeições durante o dia. Evite deixar de se alimentar, pois a ausência de líquidos e alimentos pode provocar fraquezas, tonturas e mal-estar;

* Beba bastante líquido durante o dia;

* Não belisque os alimentos enquanto estiver preparando a ceia, assim evitamos as calorias extras;

* Prepare-se com antecedência. Procure diminuir a ingestão de açúcar e adote uma alimentação light duas semanas antes das festas. Evite ao máximo as carnes vermelhas e os pães.

Na Ceia

* Procure preencher o prato com um tipo de carne branca, metade com saladas e o restante com acompanhamentos saudáveis. De sobremesa, escolha apenas um tipo. Opte por frutas que auxiliam na digestão, como é o caso do abacaxi.

* Entre todas as opções de carnes existentes para as comemorações de fim de ano, de preferência para as assadas e grelhadas. Se possível retire a pele, pois ela é rica em gorduras e calorias;

* Evite os molhos à base de maionese, prefira os feitos com iogurte.

* Entre as opções de frutas natalinas prefira as frutas frescas (melão, melancia, uva, kiwi, morango), pois são menos calóricas;

Consumo de bebidas

* Prefira ingerir sucos e água.

* Seja moderado nas bebidas alcoólicas. Brinde o Natal e o Ano Novo com uma taça de champagne ou de vinho;

* Opte por suco de uva orgânico, vinho tinto orgânico (até dois cálices) ou vinho sem álcool. Substitua o refrigerante por sucos de frutas naturais, chás gelados e muita água.

Evite

* Alimentos com alto teor de gorduras saturadas, como frituras, salgadinhos, embutidos, maionese, e queijos como gorgonzola, provolone, cheddar etc, carnes gordurosas (presunto, pernil, bacon, salame, pele de aves, carne vermelha com gordura etc.), massas com cremes ou molhos cremosos, creme de leite e chantilly; que influenciam no surgimento de doenças cardiovasculares, diabetes e obesidade;

* Nas sobremesas, evite os excessos de rabanada, tortas e doces refinados, com coberturas e recheios gordurosos.