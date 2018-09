Do Estilista: Sommer aposta em alma cigana com estética country

Maiara Camargo

Marcelo Sommer, da marca Do Estilista, foi buscar nos ciganos a cor e o brilho para o verão 2011. Espontaneidade, versatilidade e praticidade inspiraram o estilista, que levou as cores do prisma do arco-íris para o palco da casa noturna Vila Country, abrindo o quinto dia de desfiles da São Paulo Fashion Week. Numa passarela democrática, Sommer colocou no desfile personalidades como o estilista J.Pig e a VJ Mary Moon. Além da tendência cigana, as roupas traziam referências ao country, criando uma mistura inusitada, mas que funcionou muito bem.

Entre os tecidos, tricoline, chifon de seda, lamê e organza. O jeans marcou presença nas versões bruto e delavê. Apesar de ser para o calor, a coleção foi marcada por meias bordadas, ponchos e casacos curtos. Estampas do tipo folk, xadrezes e listrados foram combinados com pedrarias e bordados em paetê fosco, formando uma coleção baseada no streetwear sofisticado. Para os pés, sapatos e botas predominantemente vermelhos e azuis.