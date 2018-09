Ela quer pôr ordem no galinheiro

Angélica Sales

Se você foi ao cinema há algumas semanas no Bourbon Shopping e notou um casal de cabeça baixa entrar sorrateiramente em uma das salas quando as luzes já estavam apagadas, guarde esta cena na memória. Você pode ter testemunhado uma das poucas vezes em que o governador Alberto Goldman e sua mulher, Deuzeni, saíram para um passeio neste ano. Desde que ele assumiu o governo do Estado e ela se tornou primeira-dama, em abril, o lazer da família ficou em último plano.

Mas Deuzeni, que já não tem tanto tempo para os dois filhos, os três enteados e as três netas, não reclama. Depois de atuar 20 anos como advogada e outros 11 na área de paisagismo e decoração, hoje está à frente da revitalização do Parque da Água Branca, sede do Fundo Social de Solidariedade. Diariamente, circula entre centenas de galos e galinhas para acompanhar as obras. “Pra você cumprir aquilo que se propôs, num período curto, tem que trabalhar triplicado”, diz. Veja sua entrevista:

Parte da comunidade protestou contra as obras no parque. Qual o motivo da discórdia e em que pé está a reforma?

Nós começamos a limpar, em maio, uma área em que o mato encobria muito entulho e lixo. Descobrimos que havia muitas árvores, num total de 53 espécies, escondidas pelo mato. Havia, por exemplo, 11 exemplares de pau-brasil e ninguém sabia disso. Muita gente achou que tínhamos desmatado esse local para montar a Trilha do Pau-Brasil, mas não fizemos isso. O Ministério Público, que chegou a pedir a suspensão temporária das obras em outra área, o Bosque das Palmeiras, liberou os trabalhos assim que recebeu os documentos atestando sua legalidade. Já pudemos inaugurar, além da trilha, outros espaços. A nova iluminação também permitiu que o parque passasse a funcionar até 22h. Estou feliz porque muitos frequentadores têm me cumprimentado. E tranquila porque estou fazendo algo para o bem comum.

O que mudou na sua rotina desde que se tornou primeira-dama do Estado?

Eu parei de escrever meu livro (obra biográfica com toques de ficção cujo título provisório é Histórias e Estórias que eu Tenho para Contar) e interrompi aulas de ginástica, dança, piano e inglês. Também não tenho mais tempo de sair com minhas netas. É uma pena, mas são opções que a gente faz. Hoje, acordo às 7h30 e fico no parque, às vezes, até 22h. As obras eu acompanho de perto, todos os dias. Tiro o salto alto e coloco uma sapatilha para caminhar pelo mato, no meio das galinhas. Além disso, tocamos 11 programas sociais. É uma loucura, mas você só realiza as coisas com muito trabalho.

A sra. e o governador ainda têm tempo de passear?

São muitos compromissos, todas as noites. Há algumas semanas conseguimos ir ao cinema, no Bourbon. Esperamos o filme começar e entramos de cabeça baixa para não chamar atenção. Mas, com os seguranças por perto, é sempre um pouco difícil.

Quando o governador leva bronca da mulher?

Ah, às vezes ele escolhe a roupa errada, faz umas combinações péssimas. Eu peço pra ele trocar e ele fica bravo. Mas sou virginiana, perfeccionista, pego no pé mesmo.

O que planeja para janeiro, quando deixar o cargo?

Descansar, viajar com as netas, me dedicar aos filhos, retomar meu livro e as outras atividades. Mas não dá para pensar muito nisso ainda. Há tanto trabalho e eu preciso fazer a minha parte.

Assista aqui ao vídeo com as imagens dos novos espaços no Parque da Água Branca.