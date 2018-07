Em paz com o 'futebol do marido'

Marcela Rodrigues Silva

A cena é clássica: gritos no momento do gol, palavrões por causa do impedimento, concentração total em frente à TV – normalmente eles só têm olhos e ouvidos para tela – até o último minuto do segundo tempo. Isso quando não tem a cervejinha pós-jogo com os amigos, caso o resultado seja de vitória.

Enquanto algumas mulheres já se acostumaram, outras ainda acreditam que podem disputar a atenção do marido com um jogo de futebol na TV. Para estas, as cenas citadas acima prometem ser ainda mais intensas a partir do dia 11 de junho, quando começa a Copa. Especialistas, mulheres que já compreenderam a situação, além dos próprios boleiros garantem que a melhor solução é não contrariar o torcedor, hipnotizado pela bola.

A professora de inglês Tatiara de Paula Sampaio da Silva, de 27 anos, é daquelas que não gosta de futebol. Compreensiva, ela desistiu de disputar com a TV a atenção do marido. “Se na hora do jogo eu pergunto onde está alguma coisa, fico sem resposta.” Para evitar discussões, o casal traçou uma estratégia clássica e, segundo os dois, infalível: duas TVs. “Enquanto ele assiste ao futebol na sala, fico no quarto assistindo a um filme, ou lendo, sem ter que aturar os gritos de torcida”, conta Tatiara, que também navega na internet enquanto Henrico Pelegrini vibra a cada passe.

Especialistas afirmam que erra aquela que implica com o “futebol do parceiro”. “Quando não ficamos felizes ao ver o outro ter prazer com uma atividade, além de egoístas, damos espaço ao distanciamento”, entende o psicólogo Ailton Amélio da Silva, professor do Instituto de Psicologia da USP.

O futebol, muitas vezes, esconde outras insatisfações, por isso os homens devem estar atentos às queixas no momento de uma partida, alerta a psicóloga clínica e sexóloga Suzana Alves, da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). “O diálogo é a solução sempre”, explica ela.