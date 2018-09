Encontro reúne portadores de Hepatite C no domingo

A Associação para Estudo do Fígado de São Paulo (APEF ) realiza, no próximo domingo, 17 , das 9h00 às 12h00, o Encontro dos Portadores de Hepatite C. O objetivo é oferecer gratuitamente aos pacientes e familiares informação atualizada sobre a doença, as formas de contágio, os cuidados necessários, a evolução do tratamento, além de apresentar as perspectivas dos novos tratamentos.

Um grupo multidisciplinar também oferecerá informações sobre nutrição, apoio psicológico, atividade física durante o tratamento, transplantes e direitos legais, entre outros assuntos.

Pacientes de todo país podem participar online

O encontro será transmitido online pelo portal do Hospital Sírio-Libanês, que também apoia a iniciativa, e pacientes poderão se conectar e enviar perguntas ao vivo, através do chat que ficará disponível durante o encontro. Para acessar*, os interessados deverão se conectar em www.hospitalsiriolibanes.org.br

O encontro é promovio em parceria com o Instituto Sírio-Libanês de Ensino e Pesquisa (IEP), o evento também conta com o apoio da Sociedade Brasileira de Hepatologia. A coordenação é dos Drs. Edison Parise e Marilia Gaboardi.

Serviço:

III Encontro dos Portadores de Hepatite C

Data: 17/outubro/2010, domingo

Horário: 9h às 12h

Inscrições: www.apefigado.org.br

www.portadoresdehepatites.com.br

www.portaldahepatite.com

Local: IEP – Instituto Sírio-Libanês de Ensino e Pesquisa

Rua Cel. Nicolau dos Santos, 69 – Bela Vista/SP

Apoio: Sociedade Brasileira de Hepatologia – SBH

* para participação online não é necessária inscrição prévia