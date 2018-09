Entrevista com Flávio Gikovate

Caline Migliato

Confira a entrevista na íntegra com o médico psiquiatra Flávio Gikovate sobre seu livro ‘Sexo’, lançado pela MG Editores:

1. O senhor fala muito sobre a questão do desejo, o que gera, muitas vezes, frustração por não conseguir obter o que se quer. Como conseguir controlar esse sentimento dentro e fora de um relacionamento?

Temos evoluído pouco no aspecto sentimental. As pessoas continuam buscando parceiros com os quais não têm afinidades intelectuais, de caráter, projetos e estilo de vida. O erotismo costuma se dirigir em busca de parceiros mais para egoístas, pouco confiáveis e difíceis de provocar envolvimentos de qualidade. Assim, a grande maioria dos casais ainda é constituída por uma criatura mais para generosa e outra mais egoísta e isso dá um tipo de relação incompleta e que, com os anos, acaba determinando a separação. Os casais se separam pela mesma razão que se casam: as diferenças de temperamento e de caráter. O que funciona bem é o encontro de criaturas afins. Isso já é dito, pois as pessoas falam em “almas gêmeas”, mas na prática o medo da felicidade sentimental as leva a buscar mesmo é a “tampa de sua panela”.

2. No seu livro, o senhor diz que muito do que vivemos hoje é reflexo e/ou continuação do que se iniciou na selva primitiva. Até que ponto podemos justificar as ações humanas aos nossos instintos animais?

Muitas das crises nos relacionamentos, cada vez mais frequentes, podem ser justificadas pelo choque entre o primitivo e a racionalidade. Do ponto de vista biológico, me parece claro que existe forte associação entre a sexualidade, especialmente a masculina, e a agressividade. Isso se justifica com facilidade do ponto de vista da psicologia evolutiva, pois os mais fortes e mais violentos tiveram maiores chances de se reproduzir numa selva primitiva onde havia certa escassez de mulheres (elas viviam menos em decorrência das gestações e também por terem que cuidar dos filhos e buscar alimento para todos). Assim, os genes próprios dos mais agressivos tiveram mais chance de se perpetuar.

3. Muitos médicos afirmam que a paixão tem prazo de validade. O senhor acredita que os relacionamentos possuem fases tão definidas?

Na concepção de amor que ainda prevalece, o amor tem, em geral, três fases distintas: a paixão, o namoro, o casamento e, inevitavelmente, o divórcio. Isso só não é regra por que muita gente prefere manter o casamento a qualquer custo, mesmo que o desgaste seja grande.

4. Há um trecho no qual o senhor comenta sobre a falta de desejo entre o casal e como fazer para dar um novo fôlego na relação. Quais os sinais que identificam o fim de um relacionamento e não só um problema relacionado à falta de desejo? É possível contornar esses sinais e salvar o casamento?

É normal que o desejo diminua quando os parceiros se casam porque o cotidiano impõe muitos outros ingredientes negativos para a questão sexual: o sexo compete com o cansaço, com a TV, com os cuidados necessários para o bom encaminhamento do crescimento dos filhos, depende de preocupações com o dinheiro, além de que a conveniência de ter o parceiro todas as noites na cama nos leva, por preguiça, a deixar para amanhã; e amanhã, para depois de amanhã. Quando os namorados têm aquela noite para estar juntos, tudo é completamente diferente. Talvez o que ainda é bem comum e poderia ser modificado seja a questão do diálogo entre os parceiros e a montagem de estratégias atenuadoras da diminuição da frequência e também da qualidade das relações. Cabe pensar, por exemplo, em encontros num motel, no uso de roupas mais extravagantes por parte das mulheres, o uso de fantasias (estimuladas ou não por filmes eróticos) e assim por diante. O mais importante é que esses expedientes sejam feitos em parceria e não cada um por seu lado (como acontece quando não há diálogo). Penso também que devem ficar apenas no domínio da fantasia.

5. A agressividade no sexo é justificada pelo pouco desenvolvimento da nossa sociedade? A sensação que passa é que no senso comum se não há agressividade no sexo, ele não é intenso e por isso, deixa de ser bom. Como é possível?

Nos homens, é muito forte a relação entre sexo e agressividade. Quando se libera a sexualidade, a agressividade é liberada. Não existe o “fazer amor”, existe o “sentir amor”. E isso tem a ver com o choque entre o primitivo e a racionalidade que eu já mencionei. Esse senso comum está ligado ao condicionamento cultural, especialmente masculino. Os meninos aprendem que o verdadeiro macho é agressivo e bom de briga. Quem não for assim é “maricas” e não crescerá viril. Por esta forma, entre outras, a sexualidade, especialmente a masculina, se vincula à agressividade.

6. Existe um ciclo formado pela vontade de despertar desejo, desejar, conquistar, (às vezes) amar e depois acontece o famoso “cair na rotina” ou a “acomodação” do relacionamento e aí começa tudo de novo a fase do desejo. Em qual parte seria possível quebrar esse elo e buscar estabelecer os laços de um relacionamento verdadeiro e estável?

Uma variável negativa no dias de hoje é o acesso a informações derivadas da indústria pornográfica. Com esses exemplos, homens e mulheres começam a achar muito pouco atraente o cotidiano que lhes cabe. Não percebem, porém, que o sexo é mesmo algo um tanto repetitivo e que as pessoas têm esperado dele mais do que ele rende. No passado, o sexo era tema tabu e tudo era feito de modo escondido. Isso criava um clima erótico mais intenso do que hoje. As pessoas esperam muito do sexo e estão tão expostas a estímulos eróticos de todo o tipo que ficam sempre achando pouco o que têm como realidade.

7. Como inserir o clima de desejo em casais que já estão há anos juntos e nos quais predomina o clima de ternura? É possível jogar o jogo da sedução com a mesma efetividade que em uma situação casual, por exemplo?

Não é fácil e depende muito de entenderem que o sexo e o amor não são parte do mesmo instinto. Têm que compreender que o sexo tem suas peculiaridades, que compete com a ternura e que tem que ser tratado como parte de um instinto mais vulgar e grosseiro. Assim, na hora do sexo é importante abandonar o contexto mais sentimental e buscar um outro clima, mais voltado para a “baixaria”. Além disso, é preciso entender que o desejo visual masculino tende a se esgotar diante de uma mesma parceira ao longo dos anos e que o casal deverá substituir o desejo por trocas de carícias táteis capazes de determinar a excitação por essa via, acoplada ao clima mais erótico do que romântico. De todo o modo, o que é essencial dizer é que se trata de um desafio bastante mais interessante e difícil do que aquele de se ir atrás de novos parceiros cada vez que o desejo sexual se arrefece. É função do homem e também da mulher trabalharem para que a sexualidade se mantenha viva e gratificante num clima que nem sempre lhe é propício, qual seja, a da estabilidade e do amor. Sim, porque o sexo se abastece mais facilmente do jogo de sedução e conquista, sendo mais difícil desejar alguém em que confiamos e sabemos dos sentimentos e da lealdade em relação a nós. Mas é possível e existem inúmeros casais que atestam isso. São minoria, mas existem. E se existem é porque é possível!

8. A questão da infidelidade é tratada por muitos terapeutas como algo aparentemente normal e completamente susceptível a passar com qualquer pessoa. Afinal, o ser humano está ou não condicionado à monogamia ou isso vem da religiosidade?

Ainda há um certo clima de deboche em relação aos homens que decidem ser fiéis e monogâmicos (o legal é ser o paquerador, o pegador). Nessa área acho que avançamos bastante, pois hoje as moças solteiras (assim como os rapazes) não são mais discriminadas e levam vida social perfeitamente livre.

9. Há um certo duelo entre o cafajeste e o bonzinho. São antagônicos mas ainda sim desejados pelas mulheres em momentos diferentes. É possível sentir desejo pelo bonzinho e converter o cafajeste?

As mulheres costumam valorizar mais o tipo cafajeste, embora desejem o “bonzinho”. Os mais mentirosos, egoístas, capazes de envolver o outro sem qualquer culpa ou preocupação com o que vão sofrer, são os que abordam de forma mais agressiva (com mais “pegada”) e os que obtêm mais sucesso com as mulheres, envaidecidas pela exuberância como mostram seu desejo. Desse ponto de vista, os homens mais maduros, mais preocupados em não magoar e mais competentes para amar, sentem profunda inveja dos cafajestes! Devido à delicadeza e cuidado em não serem invasivos, são vistos como menos sensuais e isso os entristece muito.

10. A que se devem os atraentes, grosseiros e agressivos serem sexualmente mais interessantes que aqueles que amam? Simplesmente pelo ato da conquista? Isso seria possível de ser controlado?

No sexo do desejo prevalecem os cafajestes. No sexo romântico prevalece a excitação. Se eu estou casado há 20 anos com a mesma mulher, evidentemente não morro de desejo por ela. O desejo visual vai se desgastando no convívio, mas o prazer e a troca de carícias não se esgotam da mesma maneira. No sexo romântico, predomina a excitação. No amor, o sexo não é protagonista. Nesse mundo da conquista, o sexo é o protagonista. O cafajeste é o que tem mais cara de pau, fala mentiras, promete casamento e, com essa cara de pau, ele mexe com a vaidade feminina. As mulheres se sentem tão estimuladas que acabam cedendo. E os bobões que querem ser sinceros, aqueles que não mentem, se tornam irrelevantes. Mas isso também vai mudar, porque no mundo virtual, os cafajestes não se sobressaem.

11. Sobre a questão da homossexualidade, podemos afirmar que tudo começa na criação? Ou seja, pais que incentivam seus filhos homens a serem agressivos e até crianças que causam/sofrem bullying e são humilhadas na escola?

Os capítulos sobre a homossexualidade masculina são os mais complexos e tentam levar em conta uma grande variedade de propriedades, tanto inatas como de caráter psicológico, além daquelas relacionadas com a postura da cultura acerca da virilidade e também da questão homossexual. Trata dos elementos biológicos (maior ou menor agressividade, aparência física, formas do corpo etc.), dos psicológicos (identificação ou não com o sexo biológico, isso desde a mais tenra infância), e também dos culturais (postura crítica das famílias e das outras crianças diante de um menino mais delicado que determina sensações fortes de humilhação na criança mais delicada e consequente raiva das figuras masculinas que tanto o rebaixaram).

12. A promiscuidade, muitas vezes vista principalmente entre homens, tem algum fator que a justifique?

Nas relações maduras, a infidelidade não aparece, pois lealdade, cumplicidade, respeito pelo outro são características de um relacionamento com qualidade. As relações afetivas estão passando por profundas transformações e revolucionando o conceito de amor. O que se busca hoje é uma relação compatível com os tempos modernos, na qual exista individualidade, respeito, alegria e prazer de estar junto, e não mais uma relação de dependência, em que um responsabiliza o outro pelo seu bem-estar. O amor do futuro é aquele que chamo de +amor. É a aproximação de duas pessoas inteiras e não de duas metades.

13. É certo afirmar que pelo menos uma grande parte dos seres humanos se tornam, muitas vezes, reféns do desejo que sentem? Como desvencilhar-se dessa força e conseguir evitar a frustração?

O desejo envolve o processo ativo, principalmente relacionado com a visão masculina e com o anseio feminino de ser objeto do desejo deles (isso as excita e elas então desejam os adornos capazes de provocá-los ainda mais). É parte do jogo de sedução e conquista, tem ligações fortíssimas com o sexo casual e com toda a competição e consumismo próprio do atual estágio de desenvolvimento do capitalismo.

O desejo se arrefece ao longo dos relacionamentos longos e se ele for tratado, como tem sido, como algo muito relevante, será cada vez mais responsável pelo fim dos vínculos estáveis, liquefazendo ainda mais os elos de todo o tipo. A excitação depende mais que tudo da troca de carícias táteis e pode continuar viva ao longo de décadas em um mesmo casal. Basta que compreendam a diferença e que os que vivem relacionamentos longos entendam que o desejo visual vai se tornando mais fraco, mas o prazer relacionado com as trocas de carícias; e principalmente a agradável sensação que deriva de percebermos o quanto o parceiro responde aos nossos toques pode ser fonte de excitação e prazer por tempo indeterminado.