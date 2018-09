Erika Ikezili: a força da natureza na passarela

Marcela Rodrigues Silva

A coleção da estilista Erika Ikezili, segundo desfile do primeiro dia de SPFW, trouxe formas clássicas da primavera-verão: borboletas, pássaros, flores e várias outras referências à natureza. Numa mistura intensa de materiais, tecidos, estampas e cores, o trabalho teve como foco a sociedade primitiva Brokpa, povo que habita os vales do Butão e cultua as flores. Elas aparecem revisitadas em florais geométricos, que estiveram presentes em grande parte das peças.

Chapéus volumosos, com folhagens e galhos que saltavam das abas, faziam uma clara referência ao filme “Alice no País das Maravilhas” e seu Chapeleiro Maluco. Borboletas transformadas em golas, além de rendas de flores e folhas de organza completavam o clima selvagem-urbano da coleção. Como aposta, uma bolsinha do tipo saco com longas franjas (uma tendência já apresentada na coleção outono-inverno). Os vestidos vêm mais ou menos curtos (um pouco acima dos joelhos), com muitos drapeados. É forte a aposta no moulage.

Cobras em neon dentro das peças transparentes chamaram a atenção. A trasparência, aliás, se fez presente na maioria do looks e a cartela de cores trouxe o verdé-água, o azul e também muito vermelho. Nos pés, peep toes de paetês estampados. Atenção para os cristais e pedras Swarovski feitas à mão em Paris pela Marbella especialmente para o desfile de Erika.