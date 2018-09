Exposição gratuita de chapéus

Para refletir sobre a forma estética e as funções práticas dos chapéus, a Panamericana Escola de Arte e Design apresenta, de 19 de outubro a 4 de novembro, uma exposição inédita que reúne mais de 80 chapéus entre modelos contemporâneos, como dois masculinos confeccionados com exclusividade para o estilista Alexandre Herchcovitch e o country urbano, peças de colecionadores e originais de época em formatos e materiais diversos, além de projetos e protótipos de chapéus futurísticos desenvolvidos por alunos da Escola sob a orientação do renomado designer Pedro Useche.

Entre as curiosidades, a exposição traz uma rara cartola original francesa, ano 1910, confeccionada em pele de castor, com marcas de dedo na parte frontal da peça – ocasionadas pelo uso e a prática de cumprimentar as mulheres abaixando a cabeça segurando a cartola – e uma cópia idêntica da mitra papal, confeccionada pela estilista Maria Laura, e presenteada aos papas João Paulo II e Bento XVI quando visitaram o Brasil, nos anos 1980 e 2007.

Também estarão reunidos modelos incorporados aos figurinos de personalidades ou que caracterizaram personagens famosos, como a meia cartola e o chapéu coco da dupla O Gordo e o Magro. O chapéu Panamá se tornou consagrado pelo ex-presidente americano Theodore Roosevelt e por Santos Dumont. Já entre as peças femininas, a exposição traz modelos criados por estilistas franceses, como o Cloche (sinos) dos anos de 1920, imortalizado por Josephine Baker; os populares mas pouco conhecidos sombreros femininos mexicanos, e o chapéu de palhinha (straw-boater) usado após a segunda Guerra Mundial nas escolas inglesas.

Destaque também para os chapéus étnicos e regionais como dos trabalhadores de campos de arroz vietnamitas e os usados pelos vaqueiros nordestinos e pelos gaúchos dos pampas. Já os que integram uniformes ganham uma seção especial na mostra, como os de escoteiros e policiais.

Para completar, a exposição traz ainda peças curiosas como moldes para confecção de chapéus e uma autentica caixa da década de 1950, usada para o transporte desse acessório, e painéis com fotos de celebridades e seus chapéus inesquecíveis, como Charles Chaplin, Greta Garbo, Marlene Dietrich, John Lennon, Madonna, Carmem Miranda, Tom Jobim e Elton John.

O toque de interatividade fica por conta dos painéis “stand up” para que o público possa brincar e se fotografar usando chapéus integrados aos vários figurinos divertidos e de época.

Serviço:

Exposição ‘Tirando o Chapéu’

Data: de 19 de outubro a 4 de novembro

Local: Panamericana Escola de Arte e Design – Av. Angélica, 1900, Higienópolis (3661-8511)

Horário: de segunda a sexta-feira das 9h às 21h e sábados das 9h às 12h. Domingo não abre

Entrada gratuita