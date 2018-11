FAAP tem curso sobre o clássico colar de pérolas

A partir de conhecimento histórico sobre o tradicional colar de pérolas, seus significados e as diversas propostas realizadas por artistas joalheiros contemporâneos, o Núcleo de Cultura da Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP) oferece o curso “O colar de pérolas revisitado”.

Em quatro encontros nos dias 02, 09, 16 e 30 de junho, sempre às quintas-feiras, serão realizados exercícios com desenhos, orientação individual sobre o processo de criação, articulação do discurso criativo de cada aluno, além da exposição do histórico da arte-joalheria. Ao final do curso, cada participante deve produzir pelo menos uma peça.

O programa é ministrado pela Profª Mirla Fernandes, formada em Design de Jóias pela Hochschule für Gestaltung und Technik Pforzheim, na Alemanha, e em Artes Plásticas pela FAAP. É coordenadora do projeto Nova Jóia, que promove exposições, cursos e palestras de arte-joalheria no Brasil e já participou de exposições em diversos países, como França, Estados Unidos e Alemanha. Em 2010, Mirla Fernandes foi nomeada para o prêmio holandês Prince Claus, que apóia artistas e programas culturais de destaque na América Latina, África e Ásia.

Mais informações pelo e-mail nucleocultura@faap.br ou pelo telefone (11)3662-7034.

Curso “O colar de pérolas revisitado”

Investimento: Público externo – 2x de R$ 160,00

Alunos, ex-alunos e professores FAAP – 2x de R$ 144,00

Início: 02/06/11 (quinta-feira)

Horário: Das 19h às 21h

Local: FAAP – Núcleo de Cultura / Prédio 1 – subsolo

Endereço: Rua Alagoas, 903 – Higienópolis – São Paulo/SP

