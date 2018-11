Fashion Day no Shopping Cidade Jardim

É em clima de início de namoro que o Shopping Cidade Jardim realiza a quinta edição do Fashion Day, com o tema Apaixone-se! No próximo dia 26 de maio, com direção criativa de Lorenzo Martone, cem marcas vão desfilar suas coleções de inverno.

Nessa edição, os desfiles deixam os corredores do shopping para ganhar um espaço exclusivo, com projeto cênico da Pazetto Events Consulting, sob a tutela do diretor Carlos Pazetto. Toda a cenografia e composição de luzes quentes garantem o clima de romance e glamour da sala de desfile. O (L)oft Hair Boutique assina toda a beleza com Paulo Guerra e Beto Silva desenhando, respectivamente, make-up e cabelo. A DJ Mari Rossi prepara ao lado de uma musicista um set para embalar os desfiles.

Os shows acontecem em duas sessões – às 17h e às 20h. No casting, tops de renome internacional como Renata Kuerten (às 17h) e Fabiana Semprebom (às 20h). Astrid Fontenelle sobe na passarela pela Tigresse. Gala Gonzalez e Rico Mansur para Guerreiro. Em todas as apresentações infantis, o Fashion Day contará com a presença marcante dos filhos dos clientes do shopping.