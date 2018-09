Fashion Day no Shopping Cidade Jardim

O Shopping Cidade Jardim recebe, no dia 28 de outubro, a quarta edição do Fashion Day, evento de moda organizado pela empresária e consultora de moda Ana Cury. Os desfiles acontecem em três horários diferentes: às 14h, 17h30 e 20h30.

O Fashion Day tem como proposta ser uma inspiração de estilo para quem assiste ao desfile – a disponibilidade das coleções é imediata, sendo possível levar para casa a mesma peça que foi vista minutos antes no desfile.

São 160 modelos, entre mulheres, homens e crianças, desfilando pelos três andares do shopping, exibindo 400 looks montados pelas marcas baseados na percepção que cada uma tem do perfil de suas consumidoras. O evento apresenta looks de verão – compostos por roupas, sapatos, acessórios e jóias – de cerca de 100 grifes do Shopping Cidade Jardim.

Sem convite para entrada ou cadeira marcada, os clientes que estiverem circulando pelos corredores do shopping ou mesmo tomando um café, são alertados para o início de cada desfile quando o som ambiente mudar de ritmo e aumentar seu volume. Cada desfile conta ainda com uma celebridade para dar ainda mais brilho às “passarelas”.

Confira a programação dos desfiles:

14 h

284, Alcaçuz, Animale, Calvin Klein Jeans, Centauro Concept Store, Colcci, FIT, Fogal, Grifith,

Hering, M.Officer, Maria Filó, Marisa Ribeiro, Maison Zank, Vilebrequin, noiacarolina, Osklen, Track & Field e Vivara

17h30

1+1, Ana Rocha & Appolinario, Cris Barros Mini, Daslu Teen, Ellus and Guests, FIT Nina,

Gant Kids, Guerreiro ,H.Stern, Isabella Giobbi, Lacoste, Lacoste Kids, Minou Minou, Missinclof,

Miss Victtoria, Miss Victtoria Kids, Mixed, Mixed Kids, Montblanc, Silmara,

Silvia Furmanovich,SUB, Thorrè, Trousseau, Trousseau Kids, VR, VR Kids, e Zapälla

20h30

Alfaiataria Paramount, Andrea Saletto, Carlos Miele, Carolina Herrera, Cris Barros, Daslu, Flor, Gant,

Giorgio Armani, Hermès, Huis Clos, La Perla, Leeloo, Mara Mac, Maria do Rio, Pelu, Reinaldo Lourenço,

Rolex, Tiffany & Co. Valdemar Iodice e VR.

Acessórios

Accessorize, Arezzo, Bose, Capodarte, Casa 8, Constança Basto, Elisa Atheniense,

Formiga, Francesca Romana Diana, Furla, Gama, LEGO, L’Occitane, Longchamp, Mundo do

Enxoval, New Order, Óptica Sella , Ótica Ventura, Polishop, Salvatore Ferragamo, Santa

Lolla, Sony Style e Tânia Bulhões Perfumes.

4º Fashion Day

Shopping Cidade Jardim – Av. Magalhães de Castro, 12.000