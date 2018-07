Fashion Designers Sudeste tem vencedora

A noite chuvosa não tirou a vivacidade dos desfiles apresentados na grande final do “Brasil Fashion Designers – Sudeste 2011”, concurso criado com o objetivo de incentivar o talento criativo dos jovens estilistas e, ao mesmo tempo, promover uma maior integração entre todos os elos da cadeia, desde o profissional de criação até o técnico responsável pela produção.

Não faltaram ousadia e criatividade nas criações, que tiveram como tema central “A Arte de Arthur Bispo do Rosário”. A grande final foi realizada no primeiro dia da Tecnotêxtil Brasil 2011, no Expocenter Norte.

Em meio a uma constelação de jovens talentos, uma estrela teve um brilho especial. A jovem Domitila de Paulo, 22 anos, levou o primeiro lugar do concurso. Mineira, estudante do último ano de Design de Moda na Fumec – Faculdade de Engenharia e Arquitetura, em Belo Horizonte (MG), Domitila criou a coleção intitulada “Frag-Mente o Navegar”.

A estética da coleção transita entre o pop e o barroco e foi apoiada em basicamente três cores: azul-claro, vermelho e laranja. A referência angelical é predominante nos looks femininos, que formam um exército de anjos. Já a imagem de Jesus Cristo inspirou os modelos masculinos, com mantos vermelhos e coroas douradas.

A partir de agora, os planos de Domitila começam a tomar mais forma: “Tenho vontade de trabalhar diretamente com criação e lançar meu nome”, revela a jovem, que foi premiada com uma viagem a Berlim para pesquisa de moda, oferecida pelo Texbrasil – Programa de Exportação da Indústria da Moda Brasileira, e uma visita à ‘Bread & Butter’, também na capital alemã, a mais conceituada feira de moda jeanswear do mundo. A jovem também ganhou uma licença do software de criação Audaces Idea Full.

O segundo lugar do concurso foi conquistado por Thiago Phelipe, 19 anos, aluno do curso Têxtil e Moda da USP – Universidade de São Paulo, único a desenvolver uma coleção inteiramente masculina, em alfaiataria. A terceira posição ficou com Samantha Fachinelli, 26 anos, aluna do curso de Tecnologia em Design e Negócios da Moda na Uniban – Universidade Bandeirante de São Paulo, que desenvolveu uma coleção com looks femininos e masculinos, em tons neutros e pastéis, inspirada nos “soldados da salvação” que acompanharam a jornada de Arthur Bispo do Rosário.

Crédito das fotos: Giselle Seibel