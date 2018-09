Fause Haten: moda libertária e chuva de rosas

Maiara Camargo

Fause Haten, com sua FH, encerrou o terceiro dia de São Paulo Fashion Week com originalidade. Mais do que um desfile de roupas, ele promoveu um verdadeiro show: teve banda e o próprio estilista assumiu os vocais. Os looks seguiram um conceito de hibridismo. “Eu tenho falado muito sobre individualidade e, dentro disso, tenho me colocado não como aquele que impõe regras, mas como alguém que propõe novos caminhos, deixando claro que a decisão é sempre sua”, explicou.