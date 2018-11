Feras debatem identidade e história da moda no Brasil

Na hora de definir a moda brasileira, estilistas e historiadores traçam comparativos, explicam os cruzamentos de influências, sentem falta de uma identidade única. Mas no final, a conclusão vem em uníssono e com um certo ar de resignação: a moda tupiniquim, assim como o cinema, a música, as artes plásticas, é híbrida.

Essa capacidade que nós, brasileiros, temos de resignificar o que vem de fora é a primeira problemática do documentário inédito História da Moda no Brasil, que vai ao ar na TV Cultura em duas partes, nos dias 19 e 26 de maio (duas quintas-feiras consecutivas), às 23h45, na faixa Cultura Documentários.

Para dar corpo à abordagem histórica e volume à discussão do tema, o vídeo traz depoimentos de quem vivenciou as diversas fases do mercado. A lista é quente. Só para ficar em alguns nomes, Alexandre Herchcovitch, Carlos Tufvesson, Costanza Pascolato, Elke Maravilha, Cyro del Nero, Lino Villaventura, Mary Del Priori, Luiz de Freitas, Glória Kalil, Regina Guerreiro e Ronaldo Fraga.

Entrecortados por preciosas imagens de arquivo, os discursos se entrelaçam num debate sobre a tal identidade brasileira na moda, a influência da Europa – especialmente da França -, as mesclagens étnicas e culturais advindas dos diversos fluxos migratórios do País e o trabalho dos estilistas contemporâneos. O documentário mostra também um panorama que vai do surgimento dos costureiros no Brasil até a criação das escolas e semanas de moda no Brasil.

A direção é de João Braga, Luís André do Prado e Tatiana Lohmann. A Pyxis Editorial e Comunicação e a Miração Filmes são, respectivamente, produtora e realizadora do projeto.

Ficha Técnica

Gênero: documentário

Diretores: João Braga, Luís André do Prado e Tatiana Lohmann

Ano: 2010

País de origem: Brasil

Duração: Parte 1 (dia 19/5) – 48 minutos; Parte 2 (dia 26/5) – 49 minutos

Colorido

Classificação indicativa: LIVRE