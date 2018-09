Fernanda Yamamoto: Coleção inspirada em visão colorida de SP

Marcela Rodrigues Silva

Uma perspectiva muito particular da cidade de São Paulo foi a inspiração de Fernanda Yamamoto para sua coleção de estreia na SPFW. A estilista foi além da visão óbvia – o cinza e looks urbanos – e escolheu fotos aéreas do centrão paulistano. O olhar da estilista fez com que cada detalhe fosse traduzido no tema: textura das calçadas, as formas geométricas que surgem dos desenhos dos prédios, ruas e viadutos e, com muito destaque, o tom alaranjado que remete aos telhados das casas.

A própria foto aérea deu origem à estampa da coleção, reproduzida de forma quase transparente em gaze de seda. Os materiais sofisticados ganharam manipulação artesanal. Fibras naturais, como seda, algodão e crepe predominaram, além da viscose de bambu. A gaze de seda ganhou cor por meio de técnicas de bordado: branco, tons de terra, laranja, verde e azul.

As silhuetas apareceram retas, minimalistas, com exeção de alguns volumes criados pelas dobras e amarrações. A coleção incluiu vestidos, coletes, saias, regatas de gazes de seda. Hot pants e regatas apareceram por baixo de peças transparentes. Nos acessórios, colares de formas geométricas, de seda estampada, lã e feutro.