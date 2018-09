Até conseguir fazer O Discurso do Rei

O canal pago Max apresenta, na quarta-feira, 16, o filme Direito de Amar, às 22h. Na estreia do estilista Tom Ford como cineasta, de 2009, o ator britânico Colin Firth entrou pela primeira vez no rol de indicados ao Oscar. No romance, de trama densa e estética impecável, Firth é um professor universitário homossexual que inicia melancólico questionamento sobre o futuro após a morte de seu parceiro. Em cena, Julianne Moore está deslumbrante no papel de sua melhor amiga.

Você se lembra de outros filmes em que Colin Firth atuou? Reveja alguns longas que fizeram do ator inglês reconhecido em Hollywood:

Firth ficou conhecido do público como Mark Darcy em O Diário de Bridget Jones (2001) e Bridget Jones: No Limite da Razão (2004):

No drama com fotografia impecável Moça Com Brinco De Pérola (2003), é o pintor holandês Johannes Vermeer e contracena com Scarlett Johansson:

Em cartaz nos cinemas em O Discurso do Rei (2010), como o rei inglês gago George VI, Firth é o favorito para levar o Oscar de melhor ator: