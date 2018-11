Filmes com Jim Carrey

O Liv apresenta, na sexta, 31, às 22h50, o filme Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças.

http://www.youtube.com/watch?v=fRfOFz9hi9k

No longa, Kate Winslet interpreta Clementine, uma mulher desiludida com o término de um relacionamento que recorre a uma clínica para extrair da memória todas as lembranças do ex-namorado, Joel, vivido por Jim Carrey. Quando ele descobre o acontecido, toma decisões que mudam o rumo da história dos dois.

Apesar de ter ficado famoso por sua atuação em filmes de comédia como O Máskara (1994) e Debi & Lóide (1994), não é a primeira vez que Jim Carrey surpreende num papel dramático. Relembre outros bons momentos na carreira do ator:

Como Truman em O Show de Truman (1998):

Como Walter Sparrow em Número 23 (2007):

Com Rodrigo Santoro em O Golpista do Ano (2009):