Flagship C&A : grife à preço de fast fashion

Marcela Rodrigues Silva

Já faz tempo que o conceito Fast Fashion têm conquistado as fashionistas. Cada vez mais rápidas em trazer tendências internacionais, as lojas de departamento não param de investir. A última delas a dar mais um salto foi a C&A que, na semana passada, inaugurou sua Flagship, uma loja conceito no Shopping Iguatemi, com peças, decoração e atendimento exclusivo.

No último fim de semana, a equipe da Revista JT foi até lá para contar tudo aqui no blog.

Além de um projeto arquitetônico ousado, a Flagship C&A tem consultores de moda à disposição, área de lingerie reservada e um espaço dedicado aos designers para apresentar coleções exclusivas em parceria com estilistas.

Para o início do novo conceito, a marca convidada foi a carioca Maria Bonita. Vestidos, macaquinhos, saias de cintura alta, batas, casaquetos. Todos frescos, coloridos e a cara do veão. As peças são exclusivas da loja no Shopping Iguatemi.

As parcerias com estilistas e celebridades na área de criação já são uma tradição da C&A. Inclusive há rumores de que a próxima a colocar seu nome nas araras da Flagship seria Stella McCartney, que já assinou peças para a sueca H&M e para a Adidas. A marca, no entanto, não confirma a informação.

Os provadores têm entrada livre. Ou seja, nada de limites de paça. É possível levar quantas quiser. Se uma não serviu, é só acionar um dos vendedores ou consultores para levar uma nova peça.

Descanso para as companhias

Quem gosta de levar o marido ou namorado na hora das compras também será beneficiada. Por toda a loja há poltronas onde é possível descansar. Na área da langerie, há ainda um café.

O clima também inspira a hora das compras. Um aroma doce toma conta do local e um Dj anima com música animada.

Apesar no novo conceito, os preços não variam muito acima das lojas das redes em outros locais. Vale a pena conhecer.